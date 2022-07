Herren 50 des TC Riedlingens auf Meisterkurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als großer Favorit auf die Meisterschaft in der Bezirksklasse 1 gehen die Herren 50 um Mannschaftsführer Manfred Sautter gestärkt in ihr letztes Verbandsspiel in der Sommersaison gegen den TA SV Kirchdorf 1 (Samstag, 23. Juli, 14 Uhr in Kirchdorf). Sollte der Auswärtssieg gelingen, spielen die Herren ab nächster Saison in der Bezirksliga. Zu stark waren die Riedlinger bisher für ihre Gegner aus Ermingen, Einsingen, Ehingen und Grimmelfingen. Gegen die Tennisfreunde Birkenhard konnten sich die Herren 50 mit zwei gewonnen Match-Tiebreaks und schlussendlich einem mehr gewonnen Satz durchsetzen.

Herren 50 – Bezirksklasse 1: TC Riedlingen – Tennisfreunde Birkenhard 1 5:4.

Einzel: M. Sautter 6:1/6:2, S. Roth 6:3/6:3, U. Ocker 3:6/1:6, A. Müller 3:6/3:6, J. Böhmer 6:4/3:6/10:7, T. Windecker 4:6/6:1/8:10. Doppel: M. Sautter/T. Windecker 6:3/6:3, S. Roth/A. Müller 4:6/6:3/10:3, U. Ocker/J. Schoppenhauer 3:6/2:6.