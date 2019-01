Herr Hämmerle und Hotzenplotz

Bunte Pogrammmischung am Wochenende im Riedlinger Lichtspielhaus: Am Freitag, 25. Januar, ist der schwäbische Kabarettist Bernd Kohlhepp mit dem Film „Canale Grande“ zu Gast und am Sonntag, 27. Januar, ab 20.30 Uhr macht niemand geringerer als der Räuber Hotzenplotz im Kino seine Aufwartung – um 14 Uhr und in einer zweiten Vorstellung um 15.30 Uhr.

„Comedy meets Film“ heißt es bei Bernd Kohlhepp am Freitag. Geboten wird ein Live schäbischer Comedy-Abend und der erste, beschte Fiom von und mit „Hämmerle“. An diesem Abend ist Bernd Kohlhepp zu Gast, es wird aber zudem der Kohlhepp-Film „Kanale Grande“ gezeigt.

„Die seltsamen Fälle des Herrn Hämmerle“ sind ein „Krimi Impro“ mit Bernd Kohlhepp und Mirjam Woggon. Es ist sein größter Fall seit langer Zeit: ein verschwundener Hund, eine mysteriöse Fremde und eine Mutter, die offenbar in ein erbrechen verwickelt ist. All das führt Herrn Hämmerle, den Mann mit den Geistesblitzen auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Spur führt durch die Kanalisation seines Heimatortes, durch die Alpen bis nach Venedig....und wieder zurück ins Riedlinger Lichtspielhaus.

Topolino Figurentheater spielt

Am Sonntag bringt das Topolino Figurentheater sowohl um 14 Uhr als auch um 15.30 Uhr einen der gröten Räuber der Literaturgeschichte nach Riedlingen. Der Hotzenplotz ist wieder da! Und er versetzt Großmutter, Wachtmeister Dimpfelmoser, Kasperl und Seppel in helle Aufregung. Sowohl Großmutter’s Kürbis wie auch Frau Schlotterbeck’s Kristallkugel sind verschwunden. Räuber Hotzenplotz beteuert seine Unschuld. Wer glaubt denn sowas? Keiner, außer Kasperl und Seppel. Das Spiel ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.