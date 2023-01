Herausforderungen werden immer größer

Zu Beginn des Jahres war ich in meiner Funktion als Leiter des Tafelladens sehr traurig, denn wir mussten wegen Corona kurzfristig das Jahresabschlussessen, zu dem wir alle rund 35 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tafelladens eingeladen hatten, absagen. Damit hatten wir wie auch in den Vorjahren keine Möglichkeit, uns in geselliger Runde zu treffen, Dank zu sagen und uns zwanglos auszutauschen. Dennoch war ich zuversichtlich, dass wir langsam wieder dauerhaft einen Regelbetrieb mit einer Öffnung jeweils am Samstag stemmen könnten und für die nächsten vier Jahre Stabilität hätten.

Neue Mitarbeiter gewonnen

Schließlich war es mir gelungen, für die Leitungsaufgaben Frauen und Männer neu zu gewinnen beziehungsweise zur Mitarbeit zu bewegen. Reinhard Henn organisiert den Fahrdienst und fertigt die Lose mit den Zugangsnummern, die wöchentlich ausgegeben werden. Die Ladenleitung teilen sich Dieter Dannhaus und Ingrid Lemke in gegenseitiger Abstimmung. Kassenverantwortliche ist weiterhin Ursula Geisinger. Die Schriftgutablage und die Entsorgung der Bioabfälle übernahm Marianne Hermanutz. Als Fahrzeugverantwortlicher kümmert sich Erwin Mann um die stete Einsatzbereitschaft des Kühlwagens. Mit Joachim Reis konnten wir einen umsichtigen Vertreter für mich bei der Leitung ins Boot holen. Er ist auch für die Organisation von Sonderaktionen zuständig und vertritt Reinhard Henn.

Emotional fordernde Aufgabe

Gerne hätte ich mich aus der Leitung zurückgezogen. Da sich aber niemand für die Gesamtleitung fand, sagte ich zu, diese manchmal sehr zeitaufwendige und emotional fordernde Aufgabe für weitere zwei Jahre zu erfüllen. Für etwa 40 bis 50 Personen hatte sich der Betrieb einigermaßen eingespielt. Mit dieser Beschaulichkeit war es für mich und uns alle im Tafelladen am 17. März 2022 vorbei.

Sonderöffnung für ukrainische Flüchtlinge

Das Integrationsmanagement des Landratsamtes Biberach und der Caritasverband hatten mich an diesem Tag angerufen und mir mitgeteilt, es kämen tags darauf etwa 40 Flüchtlinge aus der Ukraine in Riedlingen an. Ich wurde gebeten, ihnen die Möglichkeit zu geben, im Tafelladen Grundnahrungsmittel zu besorgen. In Abstimmung mit dem Leitungsteam sagte ich zu, eine Sonderöffnung zu organisieren und sie in der darauffolgenden Woche beim Regelbetrieb zu berücksichtigen – sofern sie bis dahin einen vom Landratsamt oder Caritasverband ausgestellten Berechtigungsausweis hätten. Bei der ersten Sonderöffnung standen dann etwa 80 Personen, meist Frauen mit kleinen Kindern, an unserer Türe.

Auf Spendenbereitschaft angewiesen

Seither mussten wir drei weitere Sonderöffnungen organisieren. Meist haben wir jetzt bis zu 180 Kunden bei jeder Öffnung. Für sie jede Woche genügend Ware zu haben, ist eine große Herausforderung. Wir können sie nur bewältigen, weil uns einige Bäckereien aus Riedlingen, Ertingen und Zwiefalten regelmäßig Backwaren zuwenden, landwirtschaftliche Betriebe und Hobbygärtner uns Gemüse- und Obsterzeugnisse zukommen lassen sowie fast alle Lebensmittelbetriebe in der Stadt und im Raum Riedlingen Lebensmittel spenden. Auch Aktionen von Kindergärten, Schulen und Kirchengemeinden unterstützen uns immer wieder. Eine ganz wichtige Hilfe für den Tafelladen ist auch das Spendenkonto bei der Evangelischen Kirchengemeinde, auf das Firmen und Privatpersonen Geldspenden überweisen können.

Damit können wir den Zukauf von Grundnahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten finanzieren. Diesen Zukauf durchzuführen, forderte mich immer wieder sehr, denn in der ersten Phase dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine konnten uns die Betriebe wichtige Produkte wie Öl und Fette wegen Knappheit gar nicht mehr geben.

Helfer aus Reihen der Flüchtlinge

Aus den Reihen der Asylbewerber und der Flüchtlinge konnten und können wir immer wieder wertvolle, teils hochgebildete Helferinnen und Helfer gewinnen. Deren Schilderungen über ihren Weg und die Beweggründe nach Deutschland zu kommen, machen sehr nachdenklich und mir immer wieder bewusst, welch großes Glück ich hatte und habe, hier geboren, aufgewachsen und mit meinen Angehörigen hier leben zu dürfen. Dankbar bin ich allen Frauen und Männern, die teils schon 15 Jahre kostenlos und zuverlässig im Tafelladen arbeiten. Ohne die schützende Hand unseres Trägers, dem DRK Kreisverband Biberach, und dem Engagement der Evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen sowie der Kommunalverwaltungen wäre der Tafelladen für mich nicht denkbar. Ihnen und allen Spendern danke ich von Herzen. Wie wohl alle in unserer Gesellschaft hoffe ich, dass in der Ukraine und in anderen Krisenherden dieser Welt bald Frieden einkehrt und der Zusammenhalt in unserem Land wieder besser, die Kluft zwischen Arm und Reich nicht weiter größer wird.