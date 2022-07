Herausfordernder Parcours für die Reservisten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ausrichtung des 36. Infanterietages in Ertingen war schon vor zwei Jahren geplant und infolge von Corona fand er nun in abgespeckter Form statt. 21 Mannschaften aus dem süddeutschen Raum traten zu diesem sportlich-militärischen Wettkampf an. Ausgangspunkt in diesem Jahr erstmals das Ertinger Schützenhaus, von wo aus sich die Teams mit Gewehr auf den 12,5 Kilometer langen Weg machten und an verschiedenen Stationen ihre Treffsicherheit, ihre Theorie-Kenntnisse und vor allem ihre sportliche Ausdauer unter Beweis stellen konnten. „Es war ein sehr fordernder Parcours mit hohen Temperaturen“, so der Chef der Ertinger Reservistenkameradschaft, Hubert Buck.

Unterstützung bei der Organisation bekamen die Ertinger wieder vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm und vom Landeskommando. Hier vor allem von Stabsbootsmann Arne Zür und von Oberstleutnant Müller, der die Dienstaufsicht hatte. Nicht zu vergessen Oberstleutnant Stefan Aßfalg und die über 80 freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich im Verpflegungszelt um das leibliche Wohl der Soldaten kümmerten. Ihnen allen sprach Hubert Buck seinen Dank bei der abendlichen Siegerehrung vor dem Schützenheim aus. Im nächsten Jahr, so der Ertinger Reservisten-Chef, sei wieder ein Infanterietag in großer Form geplant, was allerdings auch von der Corona-Lage abhängig sei. In diesem Jahr mussten daher einige Mannschaften abgewiesen werden und kam daher praktisch auf die halbe Meldungsstärke wie sonst und fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit musste der Infanterietag abhalten werden.

Ergebnisse Gesamtwertung (die ersten zehn Mannschaften): 1. Wettkampfkader Rheinland Pfalz, 2. RK Karlsruhe 1, 3. RK Unlingen 1, 4. RK Marbach 1, 5. RK Reinstetten 1, 6. RK Oberer Linzgau 1, 7. RK Ludwigsfeld, 8. RK Schwäbisch Gmünd 1, 9. RK Marbach 2, 10. RK Schwäbisch Gmünd 1.

Schießen (die ersten drei Mannschaften): 1. RK Marbach 1 (467 Ringe), 2. RK Reinstetten 2 (448), 3. RK Schwäbisch Gmünd. Sanstation (die ersten drei Mannschaften): 1. Oberer Linzgau 1, 2. BWK Ulm 2, 3. RK Herrenalb.