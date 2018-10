Hennes gibt Fraktionsvorsitz ab

Hermann Hennes gibt seinen Vorsitz bei der Freien Wählervereinigung im Gemeinderat der Stadt Riedlingen an Stefan Schmid ab. In einem Brief an die Riedlinger Stadtverwaltung teilte Henes mit, dass es ihm derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei, das Amt des Vorsitzenden weiterhin wahr zu nehmen. Innerhalb der Fraktion wurde Hennes Rücktritt angenommen und einstimmig Stefan Schmid zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter ist Dr. Wolfram Behm. Im Gemeinderat wolle er wie bisher seine Aufgaben wahrnehmen, schreibt Hennes.