Hennes erklärt seinen Rückzug als Ortsvorsteher

In einem Schreiben an die Stadtverwaltung hat Hermann Hennes darum gebeten, ihn zum Jahresende von seinen Aufgaben als Ortsvorsteher von Neufra zu entbinden. Hennes, der sehr schwer erkrankt ist, will sich aus gesundheitlichen Gründen von diesem Amt zurückziehen.

Das Schreiben ist am 10. Dezember bei der Stadtverwaltung eingegangen und wurde nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung öffentlich bekannt gemacht, so wie es von Hennes erbeten worden war. Hennes gehört auch dem Gemeinderat seit 34 Jahren an.

Hennes dankte in dem Brief den Bürgern, Gemeinderäten und auch den Vereinen Neufras für die Unterstützung, die er erhalten habe. Sein ausdrücklicher Dank galt auch dem Ortschaftsrat Neufra, mit dem zusammen es gelungen sei aus dem „Bauerndorf“ einen begehrten Wohnort zu machen. Sein Dank galt auch seiner Stellverteterin Erika Götz, die ihn in der jüngsten Vergangenheit so umsichtig vertreten habe.

Die Verwaltung werde nun prüfen, wie mit dieser Situation umgegangen werde, so Bürgermeister Marcus Schafft. Er lobte Hermann Hennes als jemand, der sich sehr um die Gesellschaft und Ortsgemeinschaft verdient gemacht habe.

Hermann Hennes ist seit 28 Jahren Ortsvorsteher des größten Riedlinger Teilorts. Am 1. Februar 1990 wurde er in dieses Amt gewählt, das er seither ausfüllt. Seither ist er erster Ansprechpartner der Gemeinde für die Belange der Neufraer Bürger. Ob Ausweise, Friedhofsangelegenheiten oder Trauungen – Hermann Hennes hat in 28 Jahren vieles übernommen und abgedeckt. Drei Mal war Neufra im Dorfsanierungsprogramm, viele Veränderungen hat Hennes als Ortsvorsteher in den 28 Jahren mitgestaltet, viele Grundstücksverhandlungen geführt. „Als Ortsvorsteher bist du Bindeglied zwischen der Verwaltung, der Stadt und dem Ortsteil“, hat er seine Rolle einmal definiert.

Ein Höhepunkt seiner Zeit als Ortsvorsteher ist die Verlegung der B 311 näher an die Bahnschienen. Dies hat er zusammen mit dem ehemaligen Bürgermeister Hans Petermann in vielen Verhandlungen, vor allem mit dem Regierungspräsidium, möglich gemacht. In der jüngsten Vergangenheit haben ihn und die Neufraer vor allem die Diskussionen um die Nutzung der Halle beschäftigt. Die aktuelle Nutzungsregelung der Halle, zur Vermeidung von Lärm für die Anwohner, hat er als Ortsvorsteher nur zähneknirschend mitgetragen.

Er habe immer gute Gremien gehabt, so Hennes über seine Ortschaftsräte. Und alle Entscheidungen seien durchweg im Ortschaftsrat gefallen, hat er einmal betont. Und im Rat hat er immer engagiert die Belange Neufras vertreten und eingefordert.