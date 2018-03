Helfer ernten Wut statt Verständnis

Es war eigentlich ein ganz normaler Einsatz am Mittwochnachmittag in Riedlingen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst werden wegen eines häuslichen Notfalls gerufen. Ein Mensch ist in Gefahr. Die Rettungskräfte parken ihre Fahrzeuge möglichst nah vor dem Haus und blockieren damit die enge Straße. Doch anstatt Verständnis ernten die Rettungskräfte Wut. Eine Anwohnerin fordert sie mehrfach wütend auf, endlich die Straße frei zu machen, weil sie einen Termin habe. Am Ende muss die Polizei eingreifen und die Frau zur Räson bringen.

Michael Wissussek, der Einrichtungs- und Pflegedienstleiter der Seniorengenossenschaft Riedlingen, ist auch einen Tag später über das Verhalten der Anwohnerin verärgert. „Wir machen das doch nicht zum Spaß, da ging es um die Rettung von Menschenleben“, sagt er.

Wissussek war als Erster am Einsatzort, weil einer seiner Klienten in Gefahr war. Auch er parkte zunächst auf der Straße. Mitten im Telefonat mit der Polizei sei seine Fahrertür aufgerissen worden und in barschem Ton wurde er angeherrscht, dass er hier sofort wegfahren solle. Was er nach Ende des Telefonats auch getan hat.

Doch weil ein häuslicher Notfall in der Wohnung vermutet wurde – was sich hernach auch bestätigte – wurden noch Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr alarmiert. Der Rettungswagen kam mit Blaulicht und parkte in der Einbahnstraße, direkt dahinter die Feuerwehr. Die Anwohnerin drängte dann auch hier darauf, dass die Fahrzeuge weg fahren, weil sie zu einem Termin müsse. Die Polizei schritt ein und erläuterte der Frau, dass ein Einsatz laufe. Wütend sei sie weg gegangen, berichtet Rettungsassistent Maik Materne. Nur um ein paar Minuten später nochmals aufzukreuzen. Wiederum habe die Polizei ihr in deutlichen Worten die Situation erklärt. Wenige Minuten später kam ein Mann, der von ihr geschickt war. Auch er wurde von einem Polizisten zurechtgewiesen. Erst danach war Ruhe.

Rund 45 Minuten habe der Einsatz insgesamt gedauert, bis die hilflose Person aus dem Haus gebracht und mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden konnte. 45 Minuten Einsatzzeit für die Rettung einer hilflosen Person. Zu lange für die Anwohnerin. „Das ist ein dicker Hund“, sagt Wissussek, „es kann doch nicht sein, dass Egozentrik vor Lebensrettung steht“, sagt er. Er würde sich wünschen, dass so ein Verhalten von der Polizei mit einem Bußgeld geahndet werden könnte.

Er ist verärgert, weil dies kein Einzelfall mehr ist – auch wenn es für Maik Materne das erste Mal in sieben Jahren Rettungsdienst war, dass er so etwas erlebt hat. Doch Wissussek hat einen ähnlichen Vorfall bereits hinter sich gebracht und er sieht eine Tendenz: Dass Rettungskräfte aus Egoismus in ihrem Tun behindert werden. „Früher war klar: Wenn ein Blaulicht-Fahrzeug kommt, dann helfe ich oder ich trete zurück“, so Wissussek. Das sei nicht mehr so, die Wertschätzung für den Dienst am Nächsten sinkt.

Das bestätigt auch Michael Mutschler, Geschäftsführer des Rettungsdiensts im DRK-Kreisverband Biberach: Übergriffe auf den Rettungsdienst nehmen zu. Kolleginnen werden begrabscht, Mitarbeiter im Einsatz werden beschimpft, bespuckt und an Silvester wurden zwei Mal Notarztwagen im Einsatz mit Böllern beschossen, führt Mutschler einige Beispiele auf.