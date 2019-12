Helfen bringt Freunde: Riedlinger backen „Weihnachtsbredla“ für Burkina Faso

Besonders groß ist die Not derzeit in Burkina Faso, einem der ärmsten Länder der Welt. Im Land und besonders auch in der Diözese Kaya sind viele Flüchtlinge, die unterstützt werden müssen. Ansprechpartner und Koordinator vor Ort ist Pfarrer Dr. Emanuel Sawadogo, der bereits zweimal Pfarrer Walter Stegmann während seiner Urlaubszeit vertreten hat und der viele private und persönliche Bindungen nach Deutschland pflegt.

Der Ausschuss für Mission, Entwicklung und Frieden des Kirchengemeinderats – in Riedlingen unter dem Namen „Treffpunkt Weltkirche“ bekannt – engagiert sich mit vielen Aktionen und Projekten dafür, dass Spendengelder nach Burkina Faso fließen können, um die stärkste Not zu lindern.



Eine sehr beliebte, gut funktionierende und von vielen sehnsüchtig erwartete Aktivität ist der Verkauf von selbstgebackenen „Weihnachtsbredla“ am ersten Adventssonntag nach dem Gottesdienst in der Riedlinger Kirche St. Georg.

Rund ein Zentner Bredla haben Riedlinger Frauen und Männer gebacken und gespendet. „Das funktioniert jedes Jahr ganz hervorragend“, erzählt Kirchengemeinderätin Gaby Walz, die am Freitagnachmittag im Gemeindehaus die Verpackungsaktion koordiniert hat. „Wir bekommen viele verschiedene Sorten geliefert und diese Vielfalt ergibt sich ohne Absprache.“

Zusätzlich wird an einem Abend der Vorwoche gemeinsam in der Schulküche der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule gebacken und dieses gemeinsame Tun macht Freude.

Viel Arbeit macht es dann, das Backwerk sortiert in Tüten abzupacken, die jeweils 200 Gramm Gebäckvielfalt enthalten sollen. Im Foyer des Gemeindehauses müssen einige Tische zusammengeschoben werden, damit die zahlreichen Dosen, Bleche und Gefäße Platz finden.



Gaby Walz hat viele transparente Tüten bestellt, Geschenkbändele sind schon passend zugeschnitten und in einer weiteren Schachtel befinden sich Tannenzweige, ebenfalls in passender Größe für die Plätzchentüten.

In einem Rundgang um den Tisch (mal im Uhrzeigersinn, mal dagegen) wuseln Helferinnen und Helfer und versuchen, ansprechend zu sortieren und vor allem das geforderte Gewicht einzuhalten. Darüber wacht an einem Nebentisch Michael Walz, der jedes Tütchen auf eine kleine Waage legt.

Erst wenn das Gewicht stimmt, werden die Tütchen „freigegeben“ zum Zubinden und Dekorieren, seit einigen Jahren komplettiert durch einen geistigen Impuls zum Advent. Nach einigen Stunden sind 213 Tütchen verkaufsbereit.

Wieder sehr erfolgreich lief der Verkauf am Sonntag: alle Tütchen fanden ihre Liebhaber, und die Käufer zeigten sich darüber hinaus großzügig und haben den Preis von vier Euro aufgerundet oder auch nur gespendet, denn „backen tun wir selbst.“



So kamen am Ende des Vormittags 1213 Euro zusammen. „Wir hätten noch mehr verkaufen können“, erzählt Marlene Müller, die dem „Treffpunkt Weltkirche“ vorsteht, denn „abends war noch ein Konzert des Liederkranzes und da gab es enttäuschte Gesichter, da keine Bredla mehr erworben werden konnten.“

Auch unterm Jahr gibt es regelmäßige Aktionen, die Geld bringen für Burkina Faso wie ein Fastenbrotverkauf, ebenfalls vom „Treffpunkt Weltkirche“ organisiert und der katholische Frauenbund verkauft Weihbuschel und spendet einen Teil des Erlöses.

Marlene Müller ist auch sehr dankbar, dass sich alle Orte der Seelsorgeeinheit einbringen und beispielsweise bei Gemeindeessen oder Benefizkonzerten für Dr. Emanuel Sawadogo spenden.

Zudem gibt es in Riedlingen zahlreiche „Dauerspender“, also Personen, die per Dauerauftrag spenden. Und über das Engagement der „Schwäbischen Zeitung“ freut sie sich ebenfalls, denn durch die diesjährige Weihnachtsaktion wird auch Burkina Faso wieder mit einem Anteil bedacht.