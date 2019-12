Heizlüfter sorgt für reichlich Qualm in Fachwerkhaus

Die Feuerwehr könnte am Freitag zur Mittagszeit gerade noch verhindern, dass in einenm Fachwerkhaus an der Haldenstraße in Riedlingen ein Brand ausbrach.

Auslöser war offenbar ein umgefallener Heizlüfter in einem der oberen Stockwerke, wo sich Lagerräume des Geschäftshauses befinden. Dort hatte sich starker Qualm entwickelt. Der Löschzug der Riedlinger Wehr entrauchte die Räume, öffnete den Boden und suchte den Untergrund nach Glutnestern ab. Vorsichtshalber war auch der Rettungsdienst vor Ort. Bürgermeister Marcus Schafft vergewisserte sich persönlich, dass niemand verletzt worden war.