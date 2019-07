Das Kammerorchester Riedlingen gibt gemeinsam mit den Bläsersolisten am Sonntag, 7. Juli, ein Konzert mit heiterer Barockmusik im Spiegelsaal des Klosters Obermarchtal. Beginn ist um 18 Uhr.

Zur Aufführung kommen Werke auch heute noch beliebter Komponisten wie A. Bonello, A. Campra, J. G. Graun, Ch. de St-George, A. Scarlatti, L. da Viadana und A. Vivaldi.

Das reine Streicherensemble ist in Riedlingen insbesondere durch seine Herbstkonzerte mit wechselnden Solisten – Jugendliche wie Erwachsene – bekannt. In wechselnder Besetzung wirkt das Orchester aber auch bei verschiedenen Konzertreihen mit, so zum Beispiel bei den Schlosskonzerten in Bad Buchau, den Weinrauch-Konzerten im Zwiefalter Münster oder – als Streichquartett – bei „Klassik im Kloster“ im Refektorium des Kapuzinerklosters in Riedlingen. Bei zahlreichen kirchenmusikalischen Projekten in der Region sind Mitglieder des Kammerorchesters als Mitspieler begehrt.

Klanglich und musikalisch bereichert wird das Programm durch die Mitwirkung des Bläserensembles unter der Leitung von Albrecht Streicher an der Conrad Graf-Musikschule Riedlingen. Die Gesamtleitung hat Stefan P. Hatvani aus Ulm.