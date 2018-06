Heiße Asche hat Brand ausgelöst

Die Ursache für den Großbrand am Freitagabend in Pflummern steht fest: Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat heiße Asche den Brand ausgelöst.

Eine technische Ursache und Brandstiftung wird ausgeschlossen. Wie die Polizei mitteilt, wurde demnach heiße Asche auf dem Balkon in ein anderes Behältnis umgefüllt. Dabei ist glühende Asche auf brennbare Materialien gelangt. Wenn Wind dazukomme, könne ein Brand entstehen, so der Polizeisprecher. Die Höhe des Sachschadens wurde von der Polizei auf 300000 Euro präzisiert.

Wie berichtet ist bei dem Brand am späten Freitagabend in Pflummern ein Zweifamilienhaus zerstört worden. Die Bewohner konnten aus dem Haus gerettet werden, zwei erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zwei Katzen starben bei dem Brand. Das Feuer brach gegen 22 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Doch die Feuerwehren aus Riedlingen und seinen Teilorten sowie aus Gammertingen konnten ein Übergreifen auf ein benachbartes Gebäude verhindern.

Im Gebäudeinneren befanden sich noch drei Gaslaschen, die von Atemschutzträgern nach draußen gebracht wurden. Dennoch kam es im Obergeschoss zu einer Verpuffung, bei der aber glücklicherweise keine Feuerwehrleute verletzt wurden.