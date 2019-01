Haushaltsentwurf: Stadt will weniger investieren

Kämmerer Elmar Seifert hat am Montag den Gemeinderäten den Haushaltsentwurf der Verwaltung vorgestellt. Danach steigt das Volumen des städtischen Haushalts auf 34 Millionen Euro an. Dennoch sinken nach dem Plan die Zuführung aus dem laufenden in den Investitionshaushalt auf 1,8 Millionen Euro und die geplanten Investitionen auf 5,5 Millionen Euro. Schulden sind nicht geplant, aber die Stadt will auf 1,58 Millionen Euro aus den Rücklagen zurückgreifen.

„Das Haushaltsjahr 2019 ist dadurch bestimmt, dass in ihm und auch im folgenden Haushaltsjahr die begonnenen Projekte abzuarbeiten sind“, so Seifert. Im geplanten Haushalt 2019 sinken die Investitionen auf rund 5,5 Millionen Euro. (2018: 7,5 Millionen Euro; 2017: rund zehn Millionen Euro). So schlägt dieses Jahr die letzte Rate für das Hallenbad mit 545 000 Euro 2019 zu Buche und auch die Bahnüberführung Industriestraße ist nochmals mit einer Million Euro im Plan. Für das Gesundheitszentrum hat die Stadt eine erste Planungsrate von 500 000 Euro vorgesehen.

Seifert warb in seiner Rede für eine verbindliche Systematik für alle Projekte: „Sie beginnen mit einem Vorentwurf, gehen weiter in die Planung, worauf eine Machbarkeitsstudie folgt. Dann wird ein verbindlicher Umsetzungstermin festgelegt und das Projekt abgearbeitet.“

Positiv wertete der Kämmerer, dass im Jahr 2018 bereits einige Entscheidungen getroffen wurden, die sich durch Mehreinnahmen im Haushalt niederschlagen: die Erhöhung der Grundsteuern, die Erhöhung der Friedhofsgebühren und die neue Gebührenkalkulation für Wasser und Abwasser, so dass Einnahmen in die Eigenbetriebe überführt werden können. „Denn nicht nur Einnahmen an den richtigen Stellen sind wirtschaftlich notwendig – nein, auch die Weitergabe der ausgelösten Kosten an den Verursacher, in gerechtem Maße“, so Seifert.

Stadthallenareal

Die Auswirkungen des Bürgerentscheids vom Sonntag zum Stadthallenareal seien noch nicht in den einzelnen Haushaltsstellen berücksichtigt, so Seifert. Allerdings wurde die mittelfristige Finanzplanung angepasst, so der Kämmerer: Für 2019 und 2020 sind Wettbewerbskosten von 90 000 Euro für die Überplanung eingestellt. Für 2021 und 2022 wird mit Grundstückserlösen von zwei Millionen Euro gerechnet und gleichzeitig mit Kosten für einen Neubau der Jugend- und Lagerräume von 350 000 Euro. Für den Neubau einer Stadthalle ist für 2022 ein Planungsansatz von 100 000 Euro vorgesehen und im Jahr 2023 mit einer ersten Ausgabe in Höhe von zwei Millionen gerechnet. Weitere Kosten von vier Millionen Euro könnten noch folgen.

Dies sei der letzte Haushalt, der nach der Systematik der Kameralistik erstellt worden ist, so Seifert. Ab 2020 muss auch die Stadt Riedlingen auf das neue kommunale Haushaltsrecht – die Doppik – umstellen. Der Vorteil: Die Doppik könne den Ressourcenverbrauch dem Ressourcenaufkommen gegenüberstellen, die Kameralistik ist dazu nicht in der Lage.

Entscheidungen treffen

Zum Abschluss appellierte Seifert an die Räte, Entscheidungen zu treffen. „Nach einer perfekten Lösung für jedwedes Problem zu suchen, kann zu Stillstand und Rückentwicklungen führen“, so Seifert.

Der Haushaltsentwurf beinhalte „sehr viele Chancen“, so Bürgermeister Marcus Schafft. Er ging auf viele Arbeitsfelder ein. Dabei zog er auch Bilanz der Tätigkeiten seit 2014. Diese reichten von dem Verbleib der SRH Fernhochschule in Riedlingen, über die Bemühungen beim Gesundheitszentrum, bis zu Themen wie „Sozialwohnungen“, Öffentlicher Nahverkehr, Hochwasserschutz und Stadtmarketing. Bei Letzterem müsse der Rat dieses Jahr über den Patronatsvertrag mit dem Riedlinger City- und Marketingverein befinden und die Vereinsstrukturen zu überprüfen.

Es gelte die „Infrastruktur, die wir brauchen, zu erhalten oder zu schaffen“, betonte Schafft. Dazu zählte er auch das Fachmarktzentrum, das am Stadthallenareal entstehen soll, und auch ein künftige Gartenschau. Die sei eine wichtige Klammer und auch Katalysator für weitere Projekte, wie auch Minister Peter Hauk bei seinem Besuch in Riedlingen betont hatte.

Jahr des Personals

2018 sei auch ein Jahr des Personals gewesen, so Schafft. Die Personalentscheidungen des Gemeinderats hätten dazu beigetragen, dass sich das Klima im Hause verbessert habe, so Schafft. Hauptamtsleiter Christian Simon stellte hernach den Personalhaushalt detailliert vor. Durch die bewilligten Mehrstellen im Kindergartenbereich und beim Bauhof/Hausmeisterdienste und durch Tariferhöhungen, steigen die Kosten bei Personal um rund eine Millionen Euro (Bericht dazu folgt).

Die Gemeinderäte werden den Entwurf nun mit der Kämmerei besprechen und offene Fragen klären. Am 11. Februar werden die Fraktionen ihre Stellungnahmen abgeben, am 25. Februar soll der Haushalt verabschiedet werden.

Struktur des Haushalts

Einnahmen im Verwaltungshaushalt: Die Stadt rechnet mit 28,85 Millionen Euro an Einnahmen. Der Löwenanteil tragen dazu die Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und die Schlüsselzuweisunge des Landes mit insgesamt 13,5 Millionen Euro bei (2018: 12,2 Mio. Euro). Die Stadt rechnet mit einer Gewerbesteuer von 4,5 Millionen Euro (2018: 4,0 Mio. Euro).

Ausgaben Verwaltungshaushalt: 29 Prozent der Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind Personalausgaben, nämlich 8,325 Millionen Euro (+ 945 000 Euro). Um 650 000 Euro auf 6,877 Millionen Euro gestiegen sind die Umlagen an Land und Kreis. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken erhöhte sich um rund 1,17 Millionen Euro auf 2,8 Millionen.

Einnahmen im Vermögenshaushalt: Neben der Zuführung von 1,8 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt rechnet die Stadt mit Zuschüssen von 440 000 Euro.

Ausgaben im Vermögenshaushalt: Die Stadt will 5,2 Millionen Euro zu investieren. Eine Million Euro sind für die Brücke zur Umsetzung der Schließung Bahnübergang Eichenau vorgesehen, 545 000 Euro für das Hallenbad und 500 000 Euro ist für das Gesundheitszentrum. Zudem will die Stadt für 745 000 Euro Grundstücke erwerben.