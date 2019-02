Haushalt 2019 ist unter Dach und Fach

Neue Bauplätze

Riedlingen - Ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung, hat der Gemeinderat der Stadt Riedlingen am Montagabend, den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen. Gegenüber dem Entwurf wurden noch Änderungen vorgenommen – so wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer gekürzt und für das Gesundheitszentrum in die mittelfristige Finanzplanung 1,5 Millionen Euro aufgenommen.

Der Beschluss des Haushalts war der dritte und damit letzte Schritt der diesjährigen Haushaltsberatungen. Am 28. Januar hatte Kämmerer Elmar Seifert den Haushaltsentwurf vorgestellt, der ein Gesamtvolumen von 34 Millionen Euro und Investitionen von 5,5 Millionen Euro vorsieht. Am 11. Februar hatten die Gemeinderatsfraktionen dazu Stellung bezogen und ihre Sorge über die finanzielle Entwicklung der Stadt kundgetan. Zugleich wurden konkrete Anträge gestellt. Im dritten Schritt wurden nun die Anträge behandelt und darüber abgestimmt.

Gewerbesteueransatz gesenkt

Gewichtigste Änderung, die in den Haushalt eingestellt wurde: Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde um 200 000 Euro auf 4,3 Millionen Euro gekürzt. In der neuen Sitzungsvorlage trug die Verwaltung bereits den Anträgen der Gemeinderäte in den Haushaltsreden Rechnung und kürzte die Haushaltsstelle. Folge: Die Zuführungsrate, die aus dem laufenden Haushalt für den Investitionshaushalt erwirtschaftet wird, sinkt von 1,8 auf rund 1,55 Millionen Euro. Dies muss durch einen tieferen Griff in die Rücklagen um 250 000 Euro auf nun 1,83 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Kulturkonzeption auf Prüfstand

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erstellung einer Kulturkonzeption für 50 000 Euro – bei 25 000 Euro Zuschuss – wird auf den Prüfstand gestellt und mit einem Sperrvermerk versehen. Stadtrat Hartmut Pernice warb dafür. Und eine Konzeption könne dazu beitragen, dass sich Kulturschaffende vernetzen. „Das ist eine sinnvolle Investition“, befand Pernice. Uhl hielt einen Betrag von 50 000 Euro für diese Konzeption für deutlich überbewertet. „Ich will das nicht direkt vom Tisch wischen“, so Uhl und votierte daher für eine grundsätzliche Beratung zu dem Thema. Dem folgte der Rat.

Mitteilungsblatt wird geprüft

Dagegen wird das Mitteilungsblatt nicht komplett eingestellt und ins Internet verlagert. Die Grüne Liste hatte beantragt, dies zu tun und amtliche Bekanntmachungen ausschließlich im Internet zu veröffentlichen. Doch ob dies überhaupt rechtlich möglich ist, will die Verwaltung noch prüfen – zumal eine Prüfung der redaktionellen Inhalte sowieso anstehe. Josef Martin hatte sich für das Blatt stark gemacht: Es gebe genug ältere Personen, die kein Internet nutzen.

Kein kostenloses Frühstück

Abgelehnt wurde der Antrag von Dr. Michael Ecker, der ein kostenloses Frühstück für Grundschüler in der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule vorgeschlagen hatte, für die Schüler, die ohne Frühstück in die Schule kommen. Dafür waren insgesamt 3000 Euro vorgesehen. Er sei hin und hergerissen, doch letztlich sei es die Erziehungsaufgabe der Eltern, so Manfred Schlegel. Jörg Boßler sah es als kontraproduktiv an, wenn die betroffenen Eltern lernen, dass ihre Kinder in der Schule kostenlos frühstücken können. Mit zwölf zu acht wurde der Vorschlag abgelehnt.

Der von der Grünen Liste beantragte Mehrgenerationenspielplatz in der Lessingstraße soll in die Überlegungen für ein neues Konzept aufgenommen werden. Durch den Abbau der Strommasten, ist dort ein Grundstück von 5000 Quadratmetern frei. Die Stadt will dieses für Wohnbebauung nutzen. In den Planungen soll der Spielplatz einbezogen werden.

Backhaus bleibt

Abgelehnt wurde ein Antrag, der sich an den Ortschaftsrat in Daugendorf gerichtet hatte: Da das Backhaus in Daugendorf Miese macht, hatte Uhl für die Grüne Liste beantragt, dass man sich in Daugendorf Gedanken macht, wie eine Kostendeckung oder Einsparpotenziale zu erreichen seien. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Uhl hatte auch noch die elektronischen Fahrplanhinweise am Bahnhof gefordert. Schafft sieht dies aber nicht als Aufgabe der Kommune an.

1,5 Millionen Euro für GHZ

Ein weiterer Antrag aus den Reihen der Fraktionen, der mehrfach angesprochen worden war, findet sich im neuen Haushaltsplan ebenfalls wider - wenn auch in der mittelfristigen Finanzplanung: Für das Gesundheitszentrum in Riedlingen werden im Haushalt „als Signal“, wie es Gemeinderat Stefan Schmid formulierte, für die Jahre 2020 und 2021 1,5 Millionen Euro eingestellt – analog zu Laupheim: Im Haushalt 2020 werden 685000 Euro eingestellt (10 000 Euro Stammkapital und 675000 Euro Baukosten) sowie 815 000 Euro in 2021 (140 000 Euro Kapitalrücklage und 675 000 Euro Baukosten). Ob diese wirklich benötigt werden, ist den weiteren Verhandlungen mit den Beteiligten vorbehalten. Bürgermeister Marcus Schafft hat in der Vorlage und in der Sitzung angedeutet, dass er diese Vorgehensweise nicht für die richtige Strategie hält – nicht aus inhaltlichen, so doch aus taktischen Gründen, da er die Verhandlungsposition der Stadt dadurch geschwächt sieht. „Wir müssen öffentlich aktivieren, Private können ihre Argumentation danach ausrichten“, so Schafft.

Neue Struktur wird überprüft

Zudem soll das beschlossene neue System für den Bauhof und die Hausmeisterdienste, die mit Stellenerhöhungen einhergehen, in zwei Jahren auf den Prüfstand gestellt werden. Dies hat Gemeinderat Manfred Schlegel beantragt und dafür eine Mehrheit gefunden. Doch dies stieß au Widerstand beim Bürgermeister. Denn erst im Oktober sei der Beschluss dazu nach langer Diskussion gefasst worden. Er finde es schwierig nun eine Praxiszeit von zwei Jahren einzuführen und wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt noch drastischer: „Mir geht es darum, dass die Mitarbeiter nicht ausgebeutet werden.“ Und er wunderer sich, wie dies im Gemeinderat auch von denen durchgewunken werde, die „sonst das rote Fähnlein hoch halten“. Schlegel hatte den Antrag von fünf Fraktionen mit der Verantwortung für die wirtschaftliche Situation der Stadt begründet. Nach zwei Jahren zumindest zu prüfen, „diese Verpflichtung sind wir uns schuldig.“

Bauhof-Neubau kommt früher

Auch der Neubau des Bauhofs soll nun früher kommen. Für das Jahr 2019 Planungskosten von 10 000 Euro aufgenommen. Doch die Realisierung wird nun auf die Jahr 2020 und 2021 im Haushalt hinterlegt. Dafür sind Kosten von einer Million Euro angesetzt.