Am Samstag, den 2. Juli fand in der Donauhalle in Neufra die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen statt. Stadtbrandmeister Stefan Kuc konnte zur Hauptversammlung neben zahlreichen Kameraden/innen aus allen Abteilungen auch Vertreter der Stadt Riedlingen sowie Vertreter verschiedener anderen Organisationen begrüßen.

Nach der Totenehrung für die in den letzten drei Jahren verstorbenen Kameraden der Feuerwehr Riedlingen ging Kuc in seinem Bericht auf die letzten drei Jahre ein, in denen trotz Corona verschiedene Projekte auf den Weg bzw. abgeschlossen wurden, beispielsweise der Neubau des Feuerwehrhauses der Abteilung Pflummern, die Beschaffung von Mittleren Löschfahrzeuge für die Abteilungen Grüningen und Zell-Bechingen und viele weitere Projekte. Als ein großes Projekt für die nächsten Jahre nannte er die Umsetzung des Gutachtens zum Feuerwehrbedarfsplan und ab 2023 die Übernahme von wesentlichen Aufgaben des Kreisfeuerlöschverbandes Biberach durch die Stadt Riedlingen. Aufgrund von Corona konnte man seit 2020 kaum Übungen, Veranstaltungen oder Fortbildungen durchführen, trotzdem war die Feuerwehr Riedlingen zu jeder Zeit einsatzbereit.

Der Stadtbrandmeister dankte am Ende seines Berichts allen Funktionsträgern, der Stadt Riedlingen sowie dem Landratsamt Biberach für die gute Zusammenarbeit.

Nach den Berichten der sieben Abteilungskommandanten konnte Stadtjugendwart Stefan Lorencic einen Mitgliederstand von 50 Jugendlichen (18 Mädchen, 35 Jungen) bei der Jugendfeuerwehr den Anwesenden mitteilen.

Beim Tagesordnungspunkt Beförderungen und Ehrungen konnten verschiedene Feuerwehrmitglieder auf die Bühne in der Donauhalle gebeten werden.

In seiner Ansprache bedankte sich Bürgermeister Marcus Schafft bei der Feuerwehr Riedlingen für den unermüdlichen Einsatz für die Stadt Riedlingen. Sei es bei beim Betrieb des Testzentrums sowie bei anderen Themen, die der Bevölkerung der Stadt Riedlingen dienten. Auch dankte er für die Einsatzbereitschaft bei Tag und bei Nacht und die gute Zusammenarbeit.

Am Ende dankte Stefan Kuc den Kameraden der Abteilung Neufra noch für die Organisation und Durchführung der Hauptversammlung und schloss diese mit den Worten „Gott zur Ehr der nächsten zur Wehr“ und man konnte zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.