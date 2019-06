Hauptpreis für Riedlinger Schwimmabteilung

Für ihre Aktion „Mehr WIR - weniger ich“ ist die Schwimmabteilung des TSV Riedlingen mit einem Hauptpreis in der Region Donau-Iller des Lotto Sportjugend-Förderpreises bedacht worden. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wurde im Europapark Rust übergeben.

Über 450 Sportvereine aus ganz Baden-Württemberg hatten sich um die mit insgesamt 100 000 Euro dotierte Auszeichnung beworben. Der Förderpreis fördert vorbildliche Jugendarbeit im Land und zeichnet besondere Aktionen aus. Neben den Riedlinger Schwimmern wurden aus der Region Donau-Iller Bodensee der SV Steinhausen an der Rottum, die SG Griesingen, der Marine Verein Wangen und der TSV Blaustein mit einem Hauptpreis bedacht.

Das bereits im Jahr 2016 initiierte Projekt „mehr WIR - weniger ICH“ der Riedlinger Schwimmabteilung soll dazu dienen, das Bewusstsein der Jugend für die Bedeutung eines guten sozialen Miteinanders in der Gesellschaft zu schaffen und das „Wir“ in den Mittelpunkt zu stellen, wie es in der Mitteilung zum Preis heißt. Mit T-Shirts, Flyern und Videos machen die Jugendlichen auf die Kampagne aufmerksam. Nun strebt der Verein auch eine Allianz mit Unternehmen an.