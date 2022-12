Hans Knör singt seit 60 Jahren im Chor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Adventsfeier des Kirchenchors Sankt Martin in Altheim stand ganz im Zeichen von langjährigen Ehrungen. Zwölf Frauen und fünf Männer wurden ausgezeichnet, unter ihnen Hans Knör, der seinen wohlklingenden Bass seit 60 Jahren ertönen lässt und auch noch mit 96 Jahren den Altheimer Chor verstärkt. Sang er bereits 1947 in seinem Heimatort Jungnau im Chor, so brachte er sich in Altheim ein, als der Kirchenchor Sankt Martin nach seiner Wiedergründung 1986 von seiner Frau Else Knör bis zum Jahr 2000 geleitet wurde.

Wie Hans Knör, so erhielt auch Engelharda Glökler aus der Hand des Vorsitzenden Thomas Hofmann eine von Bischof Gebhard Fürst unterzeichnete und den Ehrenbrief des Cäcilienverbandes. Sie singt seit 55 Jahren im Chor und hat, wie Marlies Schuler, die es auf fünf Jahrzehnte Chorsingen bringt, sich gleich nach Beendigung der Schule im Kirchenchor Dürmentingen angemeldet. Auch Reinhard Graf pflegt seit 50 Jahren den Chorgesang, zunächst in seiner Heimatstadt Bamberg, dann bei den Redemptoristen in Riedlingen und schließlich im Kirchenchor in Altheim. Auch er wurde gleichermaßen geehrt.

Mit persönlichen Dankesworten bedachte Hofmann auch Elisabeth Paul, Sonja Kloker, Renate Pfaff und Diana Erdmann für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum Chor, wie Melanie Beller, Marianne Kopp, Rita Häberle, Marlies Schneider, Karin Kneißle, Gebhard Sauter und Ulrich Michelberger fürs 20-jährige. Seit zehn Jahren Chormitglieder bei Sankt Martin sind Mara Bärenwaldt und Norbert Nuxoll.

Festlich gestaltet wurde die Feier mit Flötenspiel, gemeinsam gesungenen Adventsliedern, Gedicht und einer Meditation und hatte sogar den Besuch des Nikolauses und seines Knechts Ruprecht auf dem Programm. Sie beschenkten die Chormitglieder mit einem Foto aller Sängerinnen und Sänger.