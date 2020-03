Haltbare Lebensmittel für die Tafel vor Ort

Bis 14. März läuft im Edeka im Mancherloch eine Aktion für den Riedlinger Tafelladen. Kunden können für 5 Euro Tüten mit haltbaren Lebensmitteln kaufen, die an die Riedlinger Tafel gehen.

Gemeinsam mit dem Bundesverband der Tafeln wurden Produkte ausgewählt, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit eher selten gespendet werden. Eine Tasche, die unter anderem Nudeln, Salz und Zucker enthält, kostet 5 Euro. Die Kunden können eine vorgepackte Tasche an der Kasse erwerben und anschließend an einer Sammelstelle im Markt spenden. Zweimal in der Woche werden die gesammelten Taschen an den Riedlinger Tafelladen übergeben.