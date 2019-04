Hallenbad ist 25 Stunden die Woche für alle geöffnet

Die Stadtverwaltung hat bekanntgegeben, zu welchen Zeiten die Öffentlichkeit das neue Hallenbad nutzen kann: An 25 Stunden in der Woche ist das Bad nach der Eröffnung am 12. Mai für jedermann geöffnet.

Am 12. Mai zur Eröffnung findet ein „Tag der offenen Tür“ statt, zu dem alle Interessierten geladen sind. Danach öffnet das Bad seine Pforten. An fast jedem Abend, bis auf Donnerstag, können Schwimmbegeisterte dann Bad ihre Bahnen ziehen. Und auch am Wochenende ist es geöffnet.

Die Öffentlichkeit kann ab 13. Mai zu folgenden Zeiten im neuen Hallenbad schwimmen:

Montag: 20 bis 22 Uhr

Dienstag: 18 bis 22 Uhr

Mittwoch: 19.30 bis 21.30 Uhr

Freitag: 20 bis 22 Uhr

Samstag: 13 bis 20 Uhr

Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Diese Regelung soll ganzjährig so bleiben, auch über die Sommermonate hinweg – mit Ausnahme einer Revision in den großen Ferien, sagt der Stadtbaumeister Wolfgang Weiss. Sollte sich allerdings auf lange Sicht zeigen, dass die Besucherzahlen in den Sommermonaten sehr gering sind, könnte eine Anpassung erfolgen.

Das Lehrschwimmbecken in der Johannes-Wagner-Straße wird ab dem 10. April, geschlossen. Um einen reibungslosen Übergang des Schwimmbetriebs zu gewährleisten, kann die Stadt Riedlingen in der Übergangszeit bis zur Eröffnung des neuen Hallenbads kein Schwimmen für die Öffentlichkeit anbieten.

Personen, die im Besitz einer 11er Karte für das Lehrschwimmbecken sind, können sich die bezahlten Gebühren von der Stadtkasse während den Öffnungszeiten des Rathauses erstatten lassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.