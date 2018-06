Haftstrafe für Riedlinger Black-Jackets-Chef

Nach eineinhalb Prozesstagen steht das Urteil fest: Der Präsident der Riedlinger Black Jackets muss eine Freiheitsstrafe verbüßen.

Das Schöffengericht am Biberacher Amtsgericht verurteilte den Riedlinger am Dienstag wegen versuchter Nötigung und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und zwei Monaten. Sein Bruder, der ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt war, kam mit einer Geldstrafe und acht Monaten auf Bewährung davon.

Mit diesem Urteil wich das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Ralf Bürglen erheblich von den Plädoyers der Verteidigung ab. Die Ulmer Rechtsanwälte Uwe Böhm und Daniel Mahler hatten für den Black-Jackets-Chef lediglich eine Geldstrafe über 4800 Euro, für dessen Bruder aber Freispruch gefordert.

Richter Bürglen wie auch Staatsanwältin Tanja Kraemer sahen es jedoch als erwiesen an, dass die beiden Brüder vergangenen Juli bewusst eine Riedlinger Kneipe aufgesucht hatten, um einem Widersacher eine Abreibung zu verpassen. Der Grund: Der 27-jährige Geschädigte hatte der Freundin des Angeklagten hinterher geblickt. Schon vor der Kneipe war es deshalb zu einer Auseinandersetzung gekommen, nach der sich beide Parteien aber zunächst friedlich trennten. Erst einige Zeit später kehrten die Brüder in die Kneipe zurück, um den 27-Jährigen unvermittelt mit mindestens einem Bambusstock zu attackieren, der wohl aus einem Blumenkübel des benachbarten Chinarestaurants stammte. Dabei hatte der Angegriffene einige Schürfwunden an den Unterarmen und eine Schnittverletzung am Finger abbekommen. Keine allzu schlimmen Verletzungen also, was Richter Bürglen als strafmindernd wertete.

Der genaue Ablauf ließ sich während der Verhandlung allerdings nicht mehr rekonstruieren, zu widersprüchlich, zu vage äußerten sich die Zeugen bei ihren Vernehmungen. Auch der Geschädigte selbst wies deutliche Erinnerungslücken auf – oder wollte sich womöglich gar nicht mehr so genau an den Vorfall erinnern, den er damals auf dem Riedlinger Polizeirevier geschildert hatte. Am ersten Prozesstag vor zwei Wochen war der 27-Jährige erst gar nicht erschienen und wurde deshalb für den Fortsetzungstermin von der Polizei abgeholt. Aus Angst vor den Black Jackets habe er nicht aussagen wollen, antwortete der junge Mann auf Nachfrage von Staatsanwältin Kraemer. Angst nämlich, „dass sie mir auflauern und mich zusammenschlagen“, so der Zeuge, der jedoch einräumte, dass er nicht bedroht worden sei: „Aber ich kenne die Gruppierung und halte Abstand.“

Den Black Jackets eilt schließlich ein gewisser Ruf voraus. Den hielt Verteidiger Uwe Böhm allerdings für maßlos übertrieben. Für ihn habe „kein Zeuge das getan, was der Gesetzgeber verlangt: vor Gericht die Wahrheit zu sagen“, so der Rechtsanwalt in seinem Plädoyer. Stattdessen werde die ganze Verhandlung „mit dem Colorit geschmückt von der angeblichen Gefährlichkeit der Black Jackets“, die jedoch gar nicht erwiesen sei. „Man sieht es ja da draußen“, verwies der Anwalt auf die erneute „anlassunabhängige Eingangskontrolle“. Wie am ersten Prozesstag waren auch am Dienstag während der gesamten Verhandlung mehrere Polizisten im Gerichtssaal anwesend.

Kein „Ministrantenclub“

Auch ein als Zeuge geladener Polizeibeamter aus Sigmaringen skizzierte ein vielschichtiges Bild der Straßengang. Während die Black Jackets in Überlingen massiv ehemalige Mitglieder bedroht hätten, sei das Riedlinger Chapter bisher unauffällig gewesen. Ein ebenfalls als Zeuge erschienener Aussteiger habe sogar gegenüber der Sigmaringer Polizei angegeben, dass bei der Gang in Riedlingen „nichts los war außer Rumhocken und Cola trinken“. Alkohol sei nämlich streng verboten und Verstöße dagegen würden mit einer Geldstrafe belegt.

Dennoch: „Die Black Jackets sind nicht unbedingt als Ministrantenclub bekannt“, betonte der Sigmaringer Polizist. Der Beamte hatte auch die Aussage eines weiteren Geschädigten aufgenommen, dessen Fall ebenfalls verhandelt wurde. Das ehemalige Mitglied war wohl über mehrere Monate bedroht worden, weil er dem Black-Jackets-Präsidenten noch mindestens 100 Euro „Austrittsgebühr“ schuldete. In mehreren Handy-Kurznachrichten erinnerte der Angeklagte den jungen Mann in immer bedrohlicherem Tonfall an sein Versäumnis. Einzelne Mitglieder, so schilderte es ein weiterer Zeuge, zeigten vor seiner Wohnung Präsenz.

Die Einschüchterungsversuche gipfelten in einem Vorfall auf dem Riedlinger Marktplatz vergangenen Juli, als der Präsident und einige Mitstreiter den 20-Jährigen stellten, massiv bedrohten und wohl auch angriffen. Der Geschädigte selbst, der im Gerichtssaal eingeschüchtert wirkte und die ganze Zeit nervös mit dem Fuß gewippt hatte, spielte bei seiner Aussage das Geschehen zwar herab. Allerdings hatte auch ein unbeteiligter Zeuge, der als Radtourist Riedlingen besucht hatte, den Vorfall bestätigt.

Für das Schöffengericht stand zudem zweifelsfrei fest, dass es dem Angeklagten auch ohne große Taten gelungen sei, eine gewisse Drohkulisse aufzubauen. Die Folge sei „eine erhebliche Angst, die bei dem Geschädigten – und nicht nur bei dem Geschädigten – geblieben ist“, so Bürglen. Der Richter hielt dem Angeklagten zwar zugute, dass bei keinem der beiden Vorfälle schlimme Verletzungen entstanden waren. Belastend wirkte sich aber unter anderem sein Verhalten während der Verhandlung aus: Der Black-Jackets-Chef hatte immer wieder die Zeugen aufgefordert, vor Gericht ja nichts Falsches zu sagen.

Ebenfalls negativ wirkten sich seine Vorstrafen aus. Der Riedlinger war bereits zweimal wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden und büßt zudem derzeit eine Bewährungsstrafe wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln ab. Im Gegensatz zu seinem Bruder hielt das Gericht bei ihm eine weitere Bewährungsstrafe nicht für angemessen. Bürglen: „Wir können nicht davon ausgehen, dass der Angeklagte künftig keine Straftaten mehr begehen wird.“