Hörzeitung liefert lokale Nachrichten

Es gibt sie seit 1979, und sie ist dennoch bei vielen nicht bekannt: die Hörzeitung für Blinde und Sehbehinderte im Landkreis Biberach. Viermal pro Monat erscheint eine CD, die Menschen mit Sehproblemen Lokalnachrichten aus Riedlingen, Laupheim und Biberach liefert. Karl Langer aus Schemmerhofen profitiert davon, denn er ist stark sehbehindert.

Je schöner das Wetter draußen ist, desto nebliger wird es um Karl Langers Augen. Er leidet an juveniler Makula-Degeneration, was ihm das Lesen fast unmöglich macht. Über das Weltgeschehen kann er sich über das Radio informieren. Was direkt vor der Haustür passiert, erfährt er von seiner Ehefrau Maya. Alles andere an lokalen Nachrichten würde er nicht erfahren, gäbe es nicht die Hörzeitung für Menschen mit Sehproblemen, die Nachrichten aus Riedlingen, Biberach und Laupheim enthält.

Über Alfred Schilling aus Ödenahlen kam Langer zum Blindenverband und letztendlich auch zur Hörzeitung, denn der mittlerweile verstorbene Schilling rief die Zeitung vor fast 40 Jahren ins Leben. Selbst blind, wollte er Blinden und Sehbehinderten die Chance geben, sich über Lokalnachrichten zu informieren, damit sie im Familienkreis, bei Freunden und Bekannten über lokale Themen sprechen und diskutieren können. „Die Biberacher Ausgabe liest mir meine Frau Maya vor“, sagt Langer. Dank der Hörzeitung erfahre er aber auch Interessantes aus Riedlingen und Laupheim.

Die Redaktion für die Hörzeitung liegt in den Händen von Rosmarie Kraljic in Riedlingen. Täglich durchforstet sie die SZ-Ausgaben aus Riedlingen, Laupheim und Biberach. Sie legt fest, welche Artikel für die Hörzeitung in Frage kommen. „Das Kalenderblatt ist dabei, außerdem der Polizeibericht, Hintergrundberichte und Porträts“, sagt die Redakteurin, die seit 1985 mit von der Partie ist. Aufgelesen wird immer montags. Zum Team gehört neben Kraljic acht weitere Damen, die immer zu zweit ehrenamtlich montags die Texte aufgelesen. Von Anbeginn dabei ist Hanna Denk. So werden einmal pro Woche 90 Minuten Lokalgeschehen auf den PC gesprochen.

Die Aufleserinnen sprechen immer abwechselnd die Texte, die auf einem Stick gespeichert per Post nach Holzminden in ein Vervielfältigungsstudio geschickt werden. Dort werden CDs gebrannt, die an die Blinden geschickt werden. Die Zustellung ist für Blinde kostenfrei. Meistens haben sie ihre Lokalnachrichten dann mittwochs im Briefkasten. Das Abo kostet 3,40 Euro im Monat.

Dass die Redaktion für den gesamten Landkreis in Riedlingen sitzt, liegt daran, dass Gründer Alfred Schilling in dem damaligen Riedlinger Redakteur Raphael Rach und Verleger Walter Haag aktive Mitstreiter fand. Per Zeitungsanzeige wurden in der Riedlinger Ausgabe ehrenamtliche Aufleser gesucht. 16 Leute meldeten sich damals. Die Hörzeitung wurde in der SZ Riedlingen aufgesprochen und von dort aus verschickt. 2006 wurde sie mit einem Ehrenamtspreis „Echt gut!“ des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.