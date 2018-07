Hähnewettkrähen und Markt in Riedlingen

Am kommenden Sonntagmorgen könnte es ein bisschen lauter werden in und am Römerweg in Riedlingen. Die Riedlinger Rassekleintierzüchterverein lädt zum Hähnewettkrähen ein. Ab 10 Uhr können sich die „Lautsprecher“ unter den Tieren der Öffentlichkeit präsentieren. Unter der Leitung von Manfred Engel und Gerhard Hepp findet der Wettbewerb in drei Kategorien statt: Urzwerge, Zwerghühner und Großhühner. Das Hähnewettkrähen beginnt um 10 Uhr.

Bereits ab 9 Uhr präsentieren die präsentieren die Riedlinger Rassekleintierzüchter eine breiten die Riedlinger Züchter einen Querschnitt der heimischen Rassegeflügel- und Kaninchenzucht. Beim traditionellen Züchtertreff im Kleintiermarkt kommt die ganze Palette der Rassekleintierzucht zum Verkauf und Tausch. Marktzulassung nur für geimpfte und gesunde Tiere. Bei freiem Eintritt dürfte gerade für Familien mit Kindern die bunte Vielfalt der Rassetierkinder ein bleibendes Erlebnis werden.