Gymnastik für Senioren, Mehr Lebensqualität durch Beweglichkeit

Die VHS Donau-Bussen bietet ab Montag 10. Oktober, 16 Uhr, unter Leitung von Manon Weiss in der Gemeindehalle in Zwiefaltendorf an zehn Nachmittagen einen Kurs Gymnastik für Senioren an. Mobil bleiben, das steht im Mittelpunkt des Kurses – ganz ohne Übungen auf dem Boden. Die Teilnehmer bewegen sich im Stehen und auf dem Stuhl, lernen die typischen, fließenden Bewegungen des Gyrokinesis-Trainings kennen. Durch die dreidimensionalen Übungen wird zusätzlich die Koordination gefordert. Ziel der Stunde ist die Verbesserung des Körpergefühls durch bewusstere Mobilität. Das lässt sie sicherer durch den Alltag gehen, denn in der Ruhe liegt die Kraft.