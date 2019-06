Gute Vorbereitung und gut für die Chorgemeinschaft

Im Kloster Heiligkreuztal hat der Chor Klangfärber aus Daugendorf sich ein Wochenende lang intensiv und konzentriert auf sein Sommerkonzert vorbereitet. Am 20. Juli um 20 Uhr laden die Sängerinnen und Sänger dazu in die Daugendorfer Gemeindehalle ein.

Auf dem Probenplan des Wochenendes stand ein umfangreiches, viele verschiedene Genres und Kulturen umfassendes Programm.Ein musikalisches Potpourri mit reichlich anspruchsvollem Stoff, den Chorleiter und Dirigent Rudi Karnik einfühlsam, gekonnt und voll ansteckender Begeisterung mit seinen Sängern einstudierte.

Am Samstagnachmittag war Mathias Wolf, Kirchenmusikdirektor aus Bad Schussenried, mit von der Partie, um gemeinsam mit Rudi Karnik die Registerproben mit den Einzelstimmen zu halten, bevor am Abend alle „tutti“ wieder zusammenkamen. Gertrud Karnik begleitete Dirigenten und Sänger gewohnt virtuos am Klavier.

Der Spaß kam bei der ganzen Probenarbeit natürlich nicht zu kurz – nicht bei der Musik und auch nicht in der Klosterschenke, wo die Chormitglieder den Abend in gesellig-gemütlicher Runde ausklingen ließen.

So ein Probenwochenende ist eine gute Sache – für die Chorgemeinschaft und vor allem für eine gelungene Vorbereitung auf das Sommerkonzert am 20. Juli in Daugendorf.