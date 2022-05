Vergewaltigung: Gutachten bestätigen Aussagefähigkeit des Opfers

Recht zäh gestaltete sich der vorletzte Sitzungstag im Prozess gegen einen 62-Jährigen aus dem Raum Riedlingen, der seine damals 22-jährige Nichte vergewaltigt haben soll. Dass sich Zeugen bei ihrer Aussage mit dem Erinnerungsvermögen schwertaten, war auch dem Umstand geschuldet, dass der Vorfall fünf Jahre zurückliegt. Der Angeklagte war bereits 2019 zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden, wogegen er damals Berufung eingelegt hat. Laut Gutachterinnen ist die Aussagefähigkeit der Nichte nicht eingeschränkt.

Nach Rückkehr bei Bekanntem übernachtet

Die junge Frau aus der Nähe von Chemnitz hatte eine Urlaubswoche bei ihrem „Lieblingsonkel“ und seiner Familie in Oberschwaben verbracht. Am letzten Abend vor ihrer Rückreise soll es dann zum Geschlechtsverkehr gekommen sein – nach Angabe der Frau eine Vergewaltigung, der Mann erklärt, verführt worden zu sein. Nach ihrer Rückkehr übernachtete sie zunächst bei einem Bekannten, wobei es, nach dem Konsum von reichlich Bier, ebenfalls zum Beischlaf gekommen sein soll.

Über die Vernehmung dieses 55-jährigen Manns berichtete eine Polizistin. Demnach habe sie ihm in der gleichen Nacht zwar mitgeteilt, vom Onkel „begrapscht“ worden zu sein. Erst am nächsten Tag habe sie ihm telefonisch „die ganze Wahrheit“ mitgeteilt, worauf er ihr geraten habe, sich ärztlich untersuchen zu lassen und Anzeige zu erstatten.

„Kein Paar im eigentlichen Sinne“

Er kenne die Klägerin seit etwa neun Jahren, berichtete der 55-jährige im Zeugenstand. Er habe sie bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt und mit ihr gelegentlich Urlaube verbracht, etwa viereinhalb Jahre ein offenes Verhältnis gehabt: „Wir waren kein Paar im eigentlichen Sinne.“ Wegen ihres Alkoholkonsums habe es immer wieder Unstimmigkeiten gegeben.

Nach dem Vorfall sei das Verhältnis „abgeflacht“, zumal die junge Frau von einem anderen Mann schwanger geworden war. Ansonsten taten sich bei dem Zeugen erhebliche Erinnerungslücken auf. Ob er danach nochmals mit der Frau geschlafen, ob er sie überhaupt getroffen habe, könne er nicht mehr sagen. Selbst der schlaue Hinweis von Richter Daniel Scholze, dass beide ja kurz hintereinander Geburtstag haben und vielleicht gemeinsam gefeiert haben, blieb erfolglos: „Am 50. war sie auf jeden Fall dabei. Aber am 51.? Kann ich nicht sagen.“

Auch hinsichtlich angeblicher anzüglicher Textnachrichten, die der Angeklagte einer Halbschwester der Klägerin geschickt haben soll, war nichts mehr zu erfahren.

Beschuldigter geschockt reagiert

Auch der Polizist, der den Onkel vernommen hatte, äußerte Erinnerungsprobleme und konnte meist nur Zitate aus dem Protokoll bestätigen. Der Beschuldigte sei gelassen gewesen, habe bereitwillig Angaben gemacht und auch einem DNA-Abgleich zugestimmt. Laut seiner Aussage habe die Nichte an dem fraglichen Abend sieben bis acht Bier getrunken, er selbst zwei bis drei. Bei der zweiten Vernehmung mit den DNA-Spuren konfrontiert, sei er „sichtlich geschockt“ gewesen und habe danach keine Angaben mehr gemacht.

Recherche in Sachen Unterhose

Besagte DNA-Spuren des Angeklagten fanden sich an der Unterhose der Klägerin. Nachdem im Raum gestanden hatte, es könnte sich auch um ein Kleidungsstück der Ehefrau handeln, wurde ein junger Polizist mit den weiteren Untersuchungen beauftragt. Er habe vor allem im Internet recherchiert, berichtete er vor Gericht, aber auch Kolleginnen mit größerer Sachkenntnis befragt.

Es handle sich um ein chinesisches Produkt mit der Größenangabe S/M, was in der Konfektionsgrößentabelle bei 36 bis 38 zu verorten sei. Allerdings handle es sich um ein äußerst dehnbares Material: „Das kann problemlos auf Konfektionsgröße 46 ausgeweitet werden.“ Allerdings hat dieses Beweisstück an Bedeutung eingebüßt, nachdem der Angeklagte im Laufe des Prozesses den Geschlechtsverkehr mit der Nichte eingeräumt hat.

Wie die Angaben der Klägerin zu werten sind, sollten die Gutachten der beiden Sachverständigen beleuchten. „Die Fähigkeiten, die der Aussagefähigkeit zugrunde liegen, sind gegeben“, fasste die Münchner Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Ruth Saueracker, ihre Untersuchungsergebnisse der Klägerin zusammen. Es handle sich um eine emotional instabile Persönlichkeit. Sie habe wenig soziale Fürsorge bekommen, habe sich nach dem frühen Tod des Vaters und bei einem belasteten Verhältnis zur Mutter mit 14 selbst um die Aufnahme in ein Kinderheim bemüht.

Ab diesem Zeitpunkt folgte übermäßiger Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Selbstverletzungen seien ein deutliches Indiz für eine Borderline-Störung. Es häuften sich Klinikaufenthalte und anderem wegen depressiver Verstimmung. 2018 wurde erstmals eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Das „führt nicht automatisch zur Störung der Aussagetüchtigkeit“, sagte die Gutachterin. „Sie ist in der Lage zu unterscheiden, ob sie etwas erlebt hat oder ob sie es sich einbildet.“ Bei einem IQ von 89 mangle es zudem an der Fähigkeit, zu simulieren: „Das ist ausgeschlossen.“

Aussagen blieben bei Vernehmungen identisch

Bei der aussagepsychologischen Untersuchung sei die Probandin „pünktlich und auskunftsbereit“ gewesen, berichtete die forensische Psychologin Dr. Elena Yundina aus München. Sie habe ein gutes Auffassungsvermögen bewiesen, jedoch äußerst kurze und detailarme Antworten gegeben. Hinweise auf eine Einschränkung der Aussagefähigkeit seien nicht feststellbar. Auch eine mögliche posttraumatische Belastungsstörung spiele dafür keine Rolle. „Könnte sie erlebnisbasierte Aussagen tätigen, ohne sie selbst erlebt zu haben?“ beschrieb sie ihre „Lügenhypothese“. Auffällig sei, dass die Aussagen in den Vernehmungen nahezu identisch blieben. Die sexuellen Handlungen des Onkels habe sie hingenommen, weder zugestimmt noch abgelehnt.

„Ich habe den Eindruck, Sie sind mit Ihrer Arbeitshypothese etwas abgedriftet“, wandte Richter Scholze nach einer kurzen Verhandlungspause ein. Es gehe hier nicht um Gewaltanwendung oder Bedrohung. Vielmehr werde dem Angeklagten vorgeworfen, die Tat „gegen den erkennbaren Willen“ der Frau verübt zu haben: „Hat sie einen eigenen Willen gezeigt?“ Nach Prüfung der einzelnen Untersuchungsparameter ergeben sich mit Blick auf mögliche Störungen keine Einschränkungen der Aussagefähigkeit, so das Resümee. Die knappen Angaben erweckten bei Scholze Eindruck, „dass sogar was weggelassen wurde“. Im Anschluss an die Plädoyers soll am folgenden letzten Verhandlungstag das Urteil verkündet werden.