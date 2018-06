Gustav Thöni überreicht Petermann den Preis

Hans Petermann hat am Stilfserjoch-Marathon teilgenommen und kam nach 6:40:31 Stunden ins Ziel. Damit belegte er Rang 209 in der Gesamtwertung und 1 in der Altersklasse M 70. Den Teilnehmern wurden drei verschiedene Laufstrecken mit 14, 26 oder 42,195 Kilometern und eine Wanderstrecke von 26 Kilometer angeboten. Das Ziel war für alle der Stilfserjoch – Pass, der mit 2757 Metern Höhe der höchste Gebirgspass in Italien und nach dem Col de l’Iseran der zweithöchste asphaltierte Gebirgspass der Alpen ist. Für die „Königsdisziplin“, den Marathon, waren 346 Personen gemeldet. Der Sieger Andreas Reiterer vom Team La Sportivav / Telekom (Südtirol) hatte den Marathon nach 3:44;31 Stunden geschafft. Ihm folgte der Vorjahressieger Jochen Uhrig von der TSG Weinheim in 3:47:53 Stunden. Schnellste Frau war die Südtirolerin Edeltraud Thaler in 4:34:49 Stunden. Immerhin 313 schafften den Marathon, wobei der Letzte nach 8:21:56 Stunden ankam. Die Siegerehrung wurde von der Skilegende Gustav Thöni vorgenommen. Das sei schon etwas Besonderes gewesen, so Petermann.