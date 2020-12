Gruppe attackiert Anwohner

Mehrere junge Leute gingen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf zwei Männer in Riedlingen los. und verletzten sie. Die Täter entkamen unerkannt.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich am Freitag hielt sich eine Gruppe von etwa sieben Personen in der Heunenburgstraße auf und verursachte dabei offenbar Lärm. Ein Anwohner ermahnte sie gegen 23.30 Uhr zur Ruhe. Daraufhin flüchtete die Gruppe, kam kurze Zeit später jedoch zurück und warf einen Stein in Richtung des Anwohners, der sich noch vor dem Haus befand. Danach entfernte sich die Gruppe erneut. Der 26-Jährige Anwohner begab sich mit einem 43-jährigen Nachbarn auf die Suche nach der Gruppe, die sie dann auch entdecken und zur Rede stellten. Es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Im weiteren Verlauf attackierten mehrere junge Männer aus der Gruppe die beiden Männer. Die gingen zu Boden. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen. Die Polizei fahndete nach der Gruppe, jedoch ohne Erfolg.