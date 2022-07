Grüninger Senioren besuchen Museum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein anderer Treff der Grüninger Senioren war diesmal das Museum „Schöne Stiege“ in Riedlingen. Vor allem die Wechselausstellung „Um den Stock in den 50er-Jahren“. Dabei kamen viele Erinnerungen wieder hoch. Ob es technische Geräte waren, oder wie man früher wohnte und wie die Kindheit und Schule war. Da konnte man wieder in Erinnerungen schwelgen. Der Abschluss bei Kaffee und Kuchen war im Feuerwehrmuseum.