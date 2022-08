Alle Infos zum Riedlinger Fohlenmarkt

Traditionell am letzten Donnerstag im August, dieses Jahr am 25., findet auf dem Riedlinger Festplatz die Fohlenauktion statt. Eine inzwischen 65-jährige Tradition, die sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen wusste. So wird die Auktion seit 2020 als Hybrid-Auktion veranstaltet, um Kunden die Möglichkeit des Online-Bietens zu offerieren. Unter den über 50 Elitefohlen sind auch Fohlen aus der Region – Charmeur aus dem Stall von Franz Josef Brüstle aus Neufra und „Cunterbunt“ aus dem Stall von Markus Geng aus Alleshausen. Neu ist in diesem Jahr ein Kinderprogramm von 11.30 bis 14 Uhr.

Strenge Kriterien bei der Auswahl

Das rund 50-köpfige Lot des Jahres 2022 ist wieder mit herausragenden Highlights gespickt, schreibt der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg in seiner Pressemitteilung. Sowohl das Dressurlot als auch die Springkollektion glänzten mit vielen Top-Offerten. Die zur Auktion stehenden Fohlen werden nach strengen Kriterien wie Genetik beziehungsweise Abstammung und Beweglichkeit sowie Charakter ausgesucht. Es ist also schon etwas ganz Besonderes, wenn es ein Fohlen auf den Markt schafft.

Bei Züchter Markus Geng aus Alleshausen hat es dieses Jahr bereits zum wiederholten Mal geklappt. Vor neun Jahren hat er seine erste Zuchtstute Waikiki gekauft und aus dem Hobby wurde dann schnell ein richtiges Geschäftsmodell. Fohlen haben ihn und seine Frau Carolin schon immer fasziniert, erzählt er. Den Hof hat er von seinem Vater übernommen, mittlerweile ist es die vierte Generation. Mit der Zucht hat allerdings erst er angefangen. Inzwischen züchten sie mit fünf Stuten und betreiben seit etwas mehr als einem Jahr auch einen neu gebauten Zuchtstutenpensionsstall, in dem eingestellte Zuchtstuten betreut werden. Spezialisiert haben sie sich auf Spring- sowie auch Dressurpferde. Wichtig sei dabei die genaue Anpaarung mit den richtigen Hengsten, es passt nicht jeder Hengst zu jeder Stute. „Sonst wäre die Sache ja ganz einfach“, lacht Markus Geng, „es müssen viele Dinge beachtet werden wie zum Beispiel Größe, Rittigkeit und Fundament“. Ziel jedes Züchters ist natürlich ein erfolgreiches Sportpferd oder sogar einen gekörten Hengst, also ein zur Zucht zugelassenes Vatertier, aus der eigenen Stute zu ziehen.

„Cunterbunt“ ist das vierte Fohlen auf der Auktion

Dieses Jahr hat es nun schon das vierte seiner Fohlen auf den Riedlinger Fohlenmarkt geschafft, „Cunterbunt“ heißt es. Das Hengstfohlen ist mit seinen vier weißen Stiefeln ein richtiger Eyecatcher, der Name kommt also nicht von ungefähr. Vater Casall – ihm ist auch das C in „Cunterbunt“ Namen gewidmet – war sehr erfolgreich im Sport und hat schon viele erfolgreiche Nachkommen, die Mutter stammt aus dem erfolgreichen Holsteinerstamm 776 und hat auch schon viele gute Sportpferde zur Welt gebracht.

„Cunterbunt“ wird am Donnerstag bei der Auktion als 36. Fohlen zusammen mit der Mutterstute vorgestellt. (Foto: Laura Grimm)

„Cunterbunt“ hat also die besten Voraussetzungen, um groß herauszukommen. „In ihm steckt auf jeden Fall großes Potenzial, wir hoffen, dass sich Fohlen wie auch Stute am Donnerstag in Riedlingen von bester Seite zeigen, dass man dieses Potenzial auch erkennen kann“, so Markus Geng. Natürlich hofft er auf einen guten Preis, aber ihm als Züchter ist es genauso wichtig, dass das Fohlen in gute und fördernde Hände kommt.

Hohes Potenzial

Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg sieht bei den angebotenen Fohlen hohes Potenzial. Der inzwischen von Reitmeister Hubertus Schmidt geförderte Bailador ist mit zwei Nachkommen vertreten. Aus der Halbschwester zum Grand Prix Seriensieger FBW De Vito kommt ein mit überragenden Bewegungen ausgestatteter Sohn des Springbank II unter den Auktionshammer. Die vielversprechenden Nachwuchsvererber aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach, Iowa Gold, Florent Blue Horse sowie der in diesem Jahr schon mehrfach zum Bundeschampionat qualifizierte Vermeer sind jeweils mit mehreren Nachkommen vertreten.

Der amtierende Landeschampion Montgomery ist in zweifacher Hinsicht in Riedlingen vertreten. Er schickt selbst einen qualitätvollen Nachkommen in den Ring, der auf ein exzellentes Don Romance Hengstfohlen trifft, einen mütterlichen Halbbruder zu Montgomery. Das Don Romance Fohlen war zudem überragender Sieger des Pfullendorfer Fohlenchampionats, bei dem es im Finale von allen vier Richtern die Maximalnote 10,0 erhielt.

Hoffnungsvoller Hengstanwärter

Daniel Deußers Erfolgshengst Tobago Z schickt einen sportiven Sohn ins Rennen, dessen Mutter von Quidam de Revel selbst in vielen schweren Springen erfolgreich war. Aus dem ersten Jahrgang des Marbacher Landbeschälers Narcing werden drei hochkarätige Fohlen in Riedlingen erwartet. Aus der Spitzenkombination Diarado mal Chacco-Blue ist ein hoffnungsvoller Hengstanwärter entstanden, der ebenfalls unter den Hammer von Hendrik Schulze-Rückamp kommen wird.

Auch Reitponys in der Auktion

Auch Reitponyfohlen sind in Riedlingen mit von der Partie. Angeführt wird das Lot von einem direkten Vollbruder des großartigen Cosmopolitan NRW. Die weiteren, enorm bewegungstalentierten Ponyfohlen stammen vom Prämienhengst und HLP-Sieger Reitlands Diamonds Gold (2), vom Vererbungsgenius Dating AT, vom Superstar des Ferienhof Stücker FS Champion de Luxe sowie vom Westfalenchampion Weidners Dream Date.

Markt, Hoffest und Kinderprogramm

Zwischen der Vorführung der Fohlen ab 10 Uhr und der Versteigerung um 14 Uhr können die Besucher über den Markt flanieren und für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm von 11.30 bis 14 Uhr. Da wird den Kleinen Kinderreiten und ein Hindernisparcours zu Fuß geboten. Zeitgleich ist in der Pferdehandlung Maier Hoffest und auf dem Gelände zwischen Riedlingen und Altheim gibt es neben Pferden zum Verkauf auch ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm.