Große und schrittreiche Resonanz

Die Zahl klingt unglaublich: 36 800 Kilometer haben rund 900 Läufer bei der Laufveranstaltung „Riedlingen bewegt“ Ende April gemeinsam erlaufen. Die Initiative des TSV Riedlingen hatte ursprünglich das Ziel, dass Freizeitsportler im Zeitraum vom 23. April bis 1. Mai insgesamt eine Strecke von 10 000 Kilometer zu Fuß zurücklegen – egal, ob Jogging, Nordic Walking oder Wandern. Jetzt habe die Teilnehmer weit mehr als die dreifache Kilometerzahl zurückgelegt.

Von Kindern bis zum Ultramarathonläufer

Anfangs hatten die Organisatoren gehofft, sie könnten 350 Teilnehmer für diese Idee gewinnen. Doch letztlich war die Resonanz auf die Ausschreibung dieses Sportevents enorm: Mehr als 900 Begeistere meldeten sich an. Darünter waren Kindergartenkinder, Rentner, Gelegenheitswanderer, ambitionierten Langstreckenläufer, zahlreiche Schulklassen und Betriebsmannschaften. „Wir sind von der Beteiligung, die wir in der Region ausgelöst haben, begeistert! Genau das war unser Ziel: Möglichst viele Menschen zur sportlichen Bewegung zu motivieren!“, sagt Thorsten Banzhaf, Abteilungsleiter Leichtathletik des TSV Riedlingen.

Der Ultra-Marathonläufer Christian Filk absolvierte in den neun Tagen mehr als 270 Kilometer, die 87-jährige Gudrun Uhlmann wanderte dreimal und trug damit rund 15 Kilometer zum Gesamtergebnis bei. Das über 40-köpfige Team des Ertinger Bauunternehmens Fensterle erreichte eine Mannschaftsleistung von mehr als 2300 Kilometern. Nicht ganz so weit, aber mit genau so viel Engagement waren die Kinder der 3. Klasse der Grundschule Altheim unterwegs: Gleich mehrere Male waren sie zusammen mit zwei Betreuerinnen am Ortsrand laufen, um fleißig Kilometer zu sammeln. Und so unterschiedlich die Teilnehmer dieser Veranstaltung auch waren, allen gemeinsam war die Freude an der Bewegung und die Beteiligung an dieser großen Gemeinschaftsaktion. Der Titel der Aktion „Riedlingen bewegt“ wurde so im wahrsten Sinn des Wortes eindrucksvoll umgesetzt.

Die Zusage der Kreissparkasse Biberach als Hauptsponsor würde dank dieser Leistung natürlich eingelöst. Nun kann in Abstimmung mit der Stadt Riedlingen die versprochene Sitzbank bestellt werden. Die Gewinner der Einkaufsgutscheine des Riedlinger Handels- und Gewerbeverbands wurden ausgelost, ebenso die Sieger der Schulklassenwertung. Und auch die Natur darf sich freuen, denn die Sponsoren haben Baumpflanzungen versprochen, wenn größere Laufgruppen an den Start gehen: 60 Mannschaften mit mindestens fünf aktiven Teilnehmern nahmen teil. Durch die Spende der Fachanwaltskanzlei Müller werden nun ebenso viele Bäume gepflanzt. Werner Gebele vom Kreisverband Biberach der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. hat ein Gebiet bei Langenenslingen vorgesehen, auf dem die Gewächse gesetzt werden.

Abschließend hat Organisationteam rund um Thorsten Banzhaf, Clemens Müller und Matthias Reichelt gemeinsam festgestellt: Der TSV Riedlingen hat mit diesem Veranstaltungsformat ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen.