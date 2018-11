Großer Wasserschaden im Pflegeheim

Die Riedlinger Feuerwehr war Donnerstagnacht wegen eines größeren Wasserschadens im Konrad-Manopp-Stift im in Riedlingen Einsatz. Aus der Decke quoll das Wasser, so dass sich im Erdgeschoss auf einer Fläche von rund rund 100 Quadratmetern das Wasser ein bis zwei Zentimeter hoch stand. Nach rund eineinhalb Stunden war die geborstene Leitung gefunden und die nasse Fläche weitgehend abgesaugt.

Gegen 1.45 Uhr ging der Notruf bei der Riedlinger Feuerwehr ein. Mit zehn Mann rückte die Wehr ins Manopp-Stift aus, wo bereits der Hausmeister und der Heimleiter dabei waren, das Wasser abzusaugen. „Wie ein kleiner Wasserfall“, so Stadtbrandmeister Stefan Kuc, sprudelte das Nass aus der Decke des Erdgeschosses durch Ritzen nach unten.

In der Folge wurde festgestellt, dass auch in den anderen Geschossen ebenfalls Wasserlachen waren. Die Wasserversorgung wurde abgestellt und das ausgetretene Wasser im Erdgeschoss und im Keller von der Feuerwehr mit insgesamt drei Wassersauger aufgenommen und abgepumpt.

Innerhalb relativ kurzer Zeit konnte auch die Schadensstelle durch Abschaltung verschiedener Leitungen lokalisiert werden. Um den Schaden zu beheben, musste der Hausmeister die Mauer aufsägen, um an die Leitung zu kommen. Die defekte Wasserleitung befand sich in einem Versorgungskanal zwischen dem 2. und 3. Obergeschoss. In der Zwischendecke zum Erdgeschoss hatte sich ein Großteil des Wassers gesammelt, ehe es nach unten tropfte.

Nachdem das Leck lokalisiert war, konnte die restliche Wasserversorgung des Gebäudes wieder in Betrieb genommen werden. Die Zimmer der Bewohner des Manopp-Stifts waren von dem Wasserschaden nicht betroffen. Dagegen stand der Speisesaal unter Wasser und auch weitere Funktionsräume waren betroffen. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.