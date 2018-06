Große Unterschiede, aber dasselbe Ziel

Zwei VKL hat die Joseph-Christian-Gemeinschaftschule in Riedlingen seit Sommer 2014 eingerichtet. Klassen, in denen nicht Deutsch sprechende Kinder auf ihre weitere Schullaufbahn in Deutschland vorbereitet werden: Vorbereitungsklassen. Aus Syrien, Afghanistan, Mazedonien, Polen und dem Irak kommen sie in diesem Schuljahr. Ilse Butscher unterrichtet im Untergeschoss die „Kleinen“, die Grundschüler. Für die Sekundarstufe 1, die Älteren, ist Caroline Ludwig die Klassenlehrerin. Im zweiten Stock ist ihr Klassenzimmer, ihre „Willkommensklasse“. Jeweils zwölf Kinder lernen, üben, arbeiten in jeder der beiden Klassen.

Etwa 70 Schüler ohne Deutschkenntnisse hat die Schule seit etwa eineinhalb Jahren aufgenommen, sagt Rektor Markus Bichler, davon etwas mehr als die Hälfte in die Klasse der Älteren. Auf allen Niveaus werde dabei gearbeitet; „extrem heterogene Voraussetzungen auf allen Ebenen“, nennt das Bichler. Für jedes Kind sei bisher eine passende Lösung gefunden worden. Die Strategie der Schule – Aufnahme in eine VKL und Übergang in die passende Regelklasse sobald wie möglich – sei gut, jedoch für alle Beteiligten eine anspruchsvolle Aufgabe. Das große Ziel sei, in der Regelklasse einen Schulabschluss zu erreichen. Machbar bei solch einer starken Schule, lobt Bichler sein Team. „Das ist ein Thema der gesamten Schule. Das ist entscheidend!“ Und viele positive Erfahrungen habe es bereits gegeben.

Caroline Ludwig unterrichtet den Großteil des Schultags in der VKL der Größeren, unterstützt durch Bettina Jäggle für Einzelunterricht, zum Stützen und Fördern. Malen, spielen und lesen nennt Ludwig die Lieblingstätigkeiten ihrer Schüler. Das Malen mit Wasserfarben sei teilweise ungewohnt, werde aber mit viel Spaß am Mischen und Auftragen der Farben ausgeführt. Beim Spielen machten ihre Schüler keine großen Unterschiede, Brettspiele, Gesellschaftsspiele oder Lernspiele seien gleichermaßen beliebt. „Spielen steht hoch im Kurs“, so Ludwig. Gern schneiden sie aus und finden Wort- und Bildkärtchen zusammen. Gelesen werden einfache Texte, laut und gemeinsam.

Uneinheitlicher Wissenstand und unterschiedliches Leistungsvermögen – auch bedingt durch andere schulische Vorbildung – führe zu Schwierigkeiten im gemeinsamen Lernen, so Ludwig. Wichtig sei es ihr dennoch. Individualisiert werde, wo notwendig. Die zwei im Klassenzimmer zur Verfügung stehenden Tablets mit Kopfhörern und Anwendungen zum Vokabellernen und -üben werden häufig benützt.

Häufig übe jeder in seinem eigenen Arbeitsheft, im eigenen Tempo, nach eigenem Wissen; als Lehrerin sei sie dann da zum Überprüfen, zum Tippsgeben, zum Beantworten von Fragen. Eigentlich wie in einer herkömmlichen Klasse. Allerdings ertrügen ihre Schüler keinen schulischen Druck. Sie bräuchten Zeit. Es sei deutlich, dass die vielen neuen Eindrücke, die fremde Sprache, die andere Schule und Umgebung sie belasteten. Auch untereinander verstünden sich die Schüler nicht unbedingt immer; die unterschiedlichen Sprachen führten doch manchmal zu Missverständnissen.

Je jünger, je leichter fällt alles

Der Umgang mit den Eltern finde hier nicht so einfach statt wie in anderen Klassen, so Ludwig. Die Lehrer als Respektspersonen anzusehen, sei jedoch noch weiter verbreitet als unter den einheimischen Eltern – und Schülern. Und Bichler ergänzt, dass die Eltern trotz riesiger Sprachbarrieren kämen, obwohl die Gespräche für beide Seiten aufwendig seien. Das Übersetzungsprogramm des PCs oder des Smartphones habe sich als sehr nützlich bei solchen Terminen herausgestellt.

Je jünger die Schüler seien, so Bichler, desto einfacher sei eine Integration. Bis zur fünften oder sechsten Klasse sei es deutlich leichter, sich in die neue Sprache und Kultur einzufinden. Je weiter fortgeschritten die Pubertät sei, desto schwerer mache sich eine gewisse Ausgrenzung durch die Sprache bemerkbar. „Wir haben hier das Abbild der Normalgesellschaft, nur mit anderer Sprache, anderen Kulturen und Religionen“, sind sich Bichler und Ludwig einig.