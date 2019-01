Graf Helfenstein und die Fante geben sich die Ehre

Gemeinsam feiern der Narrenverein Neufra/Donau, gegründet im Jahr 1987, und die Nuiframer Fante das 50-jährige Bestehen der Narrenfiguren Graf Helfenstein mit Gemahlin und das 25-jährige Bestehen der Fante.

Am Samstag, 2. Februar, laden daher die Narren gemeinsam mit den Musiker/innen zu einem weiteren Highlight nach Neufra ein. Um 17 Uhr wird unter den Klängen der Nuiframer Fante der Narrenbaum gestellt. Beim darauf folgenden Umzug werden 19 Laufgruppen ab 18 Uhr durch die Straßen Neufras ziehen. Ab 20 Uhr startet die Party unter dem Motto „Ghost meets Fante“ in der Halle der Firma Baisch.

Vor 50 Jahren wurden die Narrenfiguren Graf Helfenstein mit seiner Gemahlin ins Leben gerufen. Seither sind Graf und Gräfin Helfenstein fester Bestandteil der Neufraer Fasnet. Zum Jubiläum wurden für beide neue Häser aus dem 16. Jahrhundert angefertigt. Auch das Gefolge, die Schlossgeister, sind verpflichtet, seit diesem Jahr ein neu entworfenes Häs zu tragen.

Im Jahre 1994 entstand bei etlichen Musikern des Musikvereins Neufra der Wunsch, mit einer Formation aus Mitgliedern der Musikkapelle Neufra die närrische Zeit, insbesondere die Neufraer Hausfasnet, mit Stimmungsmusik zu bereichern. So wurde das Vorhaben „Guggenmusik“ in Angriff genommen, und die Musikproben konnten mit dem musikalischen Leiter Karl Spöcker und weiteren 15 Musikern zum Ende des Jahres begonnen werden. Der erste öffentliche Auftritt erfolgte im Februar 1995 im Rahmen des Hausballs des FV Neufra im Sportheim Neufra.

Mit einer Stückauswahl ausgestattet, das sich aus Oldies im Rock- Pop- und Schlagerbereich, Stimmungsliedern und aktuellen Chartstürmern zusammensetzt, spielt die neu formierte Guggenmusik etliche Auftritte zur Fasnetszeit, wo auch der Narrenverein Neufra zu seinen Ausfahrten begleitet wird. Aber auch zu Hochzeiten, Geburtstagen und sonstigen Veranstaltungen wird für Stimmung gesorgt.

2006 wurde nach einem Namen für die Neufraer Guggenmusik gesucht. Aus vielen Vorschlägen, die während der Fasnet 2006 gesammelt wurden, entschieden sich die Musiker für den Namen „Nuiframr Fante“. Dieser Name lehnt sich an das Neufraer Ortswappen, das zwei Elefanten beinhaltet. Passend zum neuen Namen wurde ein entsprechendes Logo angefertigt. Nach diesem Entwurf des Logos wurden für alle Musiker grüne Polos besorgt, 2009 erfolgte die Beschaffung von schwarzen Fleece-Jacken mit beidseitig bedrucktem „Fante-Logo“.

Die derzeitige Stärke der „Nuiframr Fante“ liegt bei 45 Musikern aus Reihen der Musikkapelle Neufra. Jährlich werden etwa zehn Auftritte absolviert. Ein fester Bestandteil im Jahresprogramm ist auch die Umrahmung einer Narrenmesse in der Kirche St. Peter und Paul in Neufra, die am 2. März um 18 Uhr stattfindet.

Gründer Karl Spöcker wurde am Fasnetsdienstag 2017 bei seinem letzten Auftritt anlässlich des Empangs des Innenministers Strobl in Stuttgart verabschiedet. Seither übernehmen die Geschicke der „Nuiframer Fante“ Ingo Hinz, Stephanie Spöcker und Wolfgang Emhart.