Bürgerwehr und Seniorengenossenschaft bereiten das Grabenfest vor: Am Samstag, 14. September, lädt die Seniorengenossenschaft Riedlingen Freunde, Gönner und Engagierte zum Sommerfest in den Stadtgraben ein. Ab 14 Uhr wird zu den Klängen des Tanz Duos „Herzflimmern“ gefeiert. Die Bürgerwehr Riedlingen engagiert sich nicht nur mit der Übernahme der Bewirtung, sondern spendet den Erlös auch an die Seniorengenossenschaft. „Wir helfen gerne“, sagt Bürgerwehr-Hauptmann Peter Bucher, Im Zeichen der Wertschätzung soll das Fest auch ein Treffpunkt für alle Engagierten der Seniorengenossenschaft sein. Im der Geschäftigkeit des Alltags bleibt oft wenig Zeit zum Austausch. Das Personal der Tages- und Demenzpflege wird mit Kaffee und Kuchen die Gäste bedienen. Der Vorstand lädt die zahlreichen Helfer, die betreuten Personen, Bewohner und Nachbarn der Wohnanlagen, jeweils mit Angehörigen herzlich ein.