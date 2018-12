Dass an der Beruflichen Schule Riedlingen baulich etwas getan werden muss, ist jetzt beschlossene Sache. Einstimmig sprach sich der Kreistag am Mittwoch für eine Erweiterung aus. Aktuell gibt es zwei mögliche Varianten, die jetzt mit dem Regierungspräsidium Tübingen besprochen werden. Kreisrat Hans Petermann (Freie Wähler Vereinigung) freut sich über dieses Bekenntnis zum Schulstandort Riedlingen: „Vor Jahren hatten wir noch Angst, dass der Standort nicht gehalten werden kann, jetzt brauchen wir mehr Raum.“

In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses stellte Holger Thiessen, Leiter des Amts für Liegenschaften und Gebäude beim Landratsamt Biberach, das Raumprogramm vor. Zum einen geht es um das Gebäude B, das sogenannte Theoriegebäude, das dringend sanierungsbedürftig ist: „Es stammt aus dem Jahr 1976 und weist baulich und energetisch große Mängel auf“, so Thiessen. Des Weiteren fehle es der Beruflichen Schule Riedlingen an Räumen: „Es fehlen Arbeitsräume für Schüler und Lehrkräfte, zudem gibt es keinen Aufenthaltsraum.“ Nach intensiver Beratung mit dem Schulleiter sollte die Berufsschule um rund 1300 Quadratmeter erweitert werden. Dieses zusätzliche Raumprogramm muss das Regierungspräsidium noch offiziell genehmigen.

Zwei Varianten kommen für eine Erweiterung der Schule infrage. Erste Variante: Neben dem Theoriegebäude entsteht ein Erweiterungsbau mit knapp 2300 Quadratmeter, das Theoriegebäude müsste dann zusätzlich renoviert werden. Für den Erweiterungsbau rechnet die Verwaltung mit Baukosten in Höhe von 5,9 Millionen Euro. Bei der Sanierung liegen die Kosten voraussichtlich zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. Die Gesamtkosten würde sich dann auf 7,4 bis 7,9 Millionen Euro belaufen. Der Vorteil: Der Landkreis rechnet bei der Erweiterung mit einer Bezuschussung von rund einem Drittel des zuschussfähigen Bauaufwands und bei der Sanierung mit einem Zuschuss zwischen 600 000 und 800 000 Euro.

Zweite Variante: Das Theoriegebäude wird abgerissen, es entsteht ein Neubau, in den die Räume des Theoriegebäudes integriert sind. Die Kosten des Neubaus inklusive Abrissarbeiten liegen bei rund 8,2 Millionen Euro. Der Nachteil: Für die Fläche des Theoriegebäudes, die im Neubau umgesetzt wird, gibt es keinen Zuschuss. Von Vorteil sei laut Thiessen allerdings, dass der Schulcampus neu angeordnet werden könne. Das würde der Beruflichen Schule Riedlingen einen neue Charme verleihen.