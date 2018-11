Grüne sprechen über die Klinik

Zu einem Gesprächskreis „Krankenhaus“ lädt der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag, 29. November, nach Riedlingen ein. Beginn ist um 20 Uhr im Gasthaus Hirsch.

Vieles sei in den letzten Jahren von zahlreichen Protagonisten bereits erreicht worden, um die Gesundheitsversorgung in der Raumschaft auf neue, tragfähige Beine zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. Es zeige sich jedoch auch, wie die aktuelle Entwicklung rund um die KV-Genehmigung des halben internistischen Facharztsitzes einmal mehr belege, auf verschiedensten Ebenen lauern noch etliche Stolpersteine und zahlreiche Fragen sind nach wie vor ungeklärt.

Gegenseitiges Zuhören und die Auseinandersetzung mit Erwartungen und Wünschen der Menschen vor Ort seien zentrales Element Grüner Politik. Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt daher am Donnerstag ab 20 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Gesprächskreis „Krankenhaus“ in das Gasthaus Hirsch ein.

In offener Atmosphäre soll ein Austausch stattfinden, bei dem die nächsten Schritte besprochen werden sollen auf dem Weg zu einer für die vielen Menschen in der Region zufriedenstellenden Lösung der Gesundheitsversorgung.