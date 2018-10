Grüne: Auf Straßenbaupläne verzichten

Die Grüne Liste im Riedlinger Gemeinderat drängt auf eine Entscheidung in Sachen Straßenbau. Die Grüne Liste hat beantragt, dass in einer der nächsten Ratssitzungen darüber abgestimmt wird, ob die Südumfahrung historische Altstadt und auch die Ausbaupläne in der Römerstraße aufgegeben werden.

Roland Uhl verlas den Antrag am Ende der Gemeinderatssitzung. Die Liste unterstützt die Planungen für die Ostumfahrung Riedlingen – die von der B 311 oberhalb des Vogelbergs um Riedlingen herumgeführt werden soll. Für diese Straße ist ein Planungsbeginn im Jahr 2025 durch das Land vorgesehen. Allerdings steht dieser Beginn unter dem Vorbehalt, dass die Stadt ihre Haltung zum Ausbau des Römerwegs im Zuge der Eisenbahnkreuzungsgesetzmaßnahmen klar legt.

Für die Grünen-Fraktion ist die Haltung klar: Wenn die Ostumfahrung kommt, ist die Aufhebung des Bahnübergangs an der Hindenburgstraße für sie nicht mehr notwendig, weil dann der Verkehr nicht mehr durch die Neue Unlinger Straße läuft. Daher wollen sie auf den eigentlich planfestgestellten und damit rechtskräftigen Ausbau der Römerstraße verzichten. Das Regierungspräsidium hatte bereits angedeutet, dass sie einen solchen Schritt gut heißen. Für die Grünen wäre ein Verzicht auf diesen Ausbau auch ein Signal an den Kreis, dass der Landkreis keine Mittel mehr dafür in den Haushalt einstellen müsste.

Zudem plädiert die Fraktion dafür, dass auch die „Südumfahrung Historische Altstadt“, die von der Altheimer Straße zum Tuchplatz führen soll, aufgegeben und die Planungen nicht weiterverfolgt werden.