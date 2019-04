Größte Konkurrenz in Zwiefaltendorf

Am 28. März war Abgabeschluss der Kandidatenlisten für die Wahl zum Gemeinderat in Riedlingen. Am 1. April hat der Wahlausschuss getagt und die Listen bestätigt. Demnach bewerben sich 43 Männer und 14 Frauen auf vier Listen um die 24 Ratsplätze – sofern es nicht wieder Ausgleichssitze gibt wie 2014, als elf zusätzliche Räte ein Mandat erhielten. Ein erster Überblick:

Großer Wechsel:

Derzeit sitzen am Riedlinger Ratstisch neben Bürgermeister Marcus Schafft noch 32 Männer und Frauen (anfänglich waren es 35). Von diesen werden genau die Hälfte erneut kandidieren, 16 scheiden dagegen aus dem Gemeinderat aus. Dabei geht auch viel Erfahrung verloren, denn auch langjährige Kommunalpolitiker treten nicht mehr an, die in den vergangenen Wahlen viele Stimmen auf sich vereinen konnten. So wird etwa Manfred Birkle, der 2014 die drittmeisten Stimmen erhalten hat, nach 25 Jahren nicht mehr dem Gremium angehören. Mit Dieter Hebeisen, Gabriele Stümke, Albert Knab, Heribert Reinke und Roland Uhl verlassen weitere Gemeinderäte den Ratstisch, die die Kommunalpolitik über viele Jahre mitbestimmt und zum Teil geprägt haben. Dieser Aderlass hatte bereits im Laufe der Legislaturperiode eingesetzt, als mit Werner Blank und Ulrich Bossler und Armin Schneider drei prägende Figuren den Ratstisch verlassen haben. Durch den Tod von Hermann Hennes, der im Dezember verstorben ist, musste der Rat den Verlust eines weiteren wichtigen Mitglieds verkraften.

Männer und Frauen

Drei Viertel der Bewerber sind Männer, ein Viertel sind Frauen. Ein paritätisches Verhältnis im Bewerberfeld weist die WiR auf. Auf dieser Liste kandidieren sieben Männer und sieben Frauen. Auf der Mtg! sind mit vier Frauen von 14 insgesamt knapp 30 Prozent weiblich. Eine Frauenquote von 16 Prozent weist die CDU (zwei von zwölf), während mit Grudrun Liebhart nur eine Frau bei 17 Kandidaten bei der neuen Bürgerliste zu finden ist (rund sechs Prozent).

Listenwechsler

Die allermeisten Gemeinderäte treten auf ihren bisherigen Listen an, zwei haben allerdings die Listen gewechselt. Der ehemalige CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Mark ist nicht mehr beim Kandidatenfeld der CDU, sondern bei der Mtg! zu finden. Wohingegen Rolf Blatter, bisher als Nachrücker für die Mtg! im Stadtrat nun bei der neuen Bürgerliste kandidiert. Auch der ehemalige CDU-Gemeinderat Joachim Reis kandidiert nicht für die CDU, sondern auch für die neue Bürgerliste.

Teilorts-Sitze

Durch die Unechte Teilortswahl werden den Teilorten eine feste Sitzanzahl garantiert. Dies sind für den Kernort Riedlingen 16 Sitze, jeweils zwei für Neufra und Daugendorf und jeweils ein Vertreter für Grüningen, Pflummern, Zell-Bechingen und Zwiefaltendorf. Prozentual gesehen ist der größte Konkurrenzkampf in Zwiefaltendorf. Dort bewerben sich vier Kandidaten auf einen Sitz (1:4). In Grüningen ringen drei Bewerber um ein Mandat (1:3), während in Riedlingen 41 Kandidaten um 16 Sitze „streiten“ – als rund 1:2,5. In Neufra liegt die Chance der Bewerber bei 50 Prozent, weil sich vier Bewerber um zwei Plätze bemühen (1:2). In Daugendorf finden sich drei Kandidaten für zwei Plätze (1:1,5). Zwei Kandidaten haben hingegen ihren Platz am Ratstisch faktisch schon sicher: Ulrich Ott (CDU) ist der einzige Bewerber in Zell-Bechingen und Jürgen Glaser (Bürgerliste) der einzige in Pflummern.

Die Kandidaten im Überblick:

Die Kandidaten der Bürgerliste:

Riedlingen: Wolfram Behm, Patrick Echsle, Michael Kley, Florian Körber, Karl-Heinz Lehmann, Hans Lichtinger, Gudrun Liebhart, Christian Märkle, Josef Martin und Gerold Reiniger; Daugendorf: Rolf Blatter; Grüningen: Stefan Schmid und Franz König; Neufra: Bernd Baur und Joachim Reis, Pflummern: Jürgen Glaser; Zwiefaltendorf: Rainer Kopp.

Die Kandidaten der CDU:

Riedlingen: Jürgen Anliker, Jörg Boßler, Matthias Fischer, Klaus Hagmann, Omrit Kaleck, Klaus Kohler, Jochen Widmann. Daugendorf: Franz-Martin Fiesel; Neufra: Manuel Breitfeld; Zell-Bechingen: Ulrich Ott; Zwiefaltendorf: Max Beck und Annette Gälweiler.

Die Kandidaten der Mtg!:

Riedlingen: Manfred Schlegel, Harald Reiner, Evelyn Störk, Markus Mark, Daniel Faigle, Michael Keller, Reiner Henn, Michael Bochtler, Silvia Buck, Gerhard Kammer, Cindy Keil, Karin Namyslo; Daugendorf: Richard Seibold; Zwiefaltendorf: Alexander Paul.

Die Kandidaten der WiR:

Riedlingen: Annemarie Ceh, Valentina Eber, Lea-Sharon Fritz, Axel Henle, Dorothea Kraus-Kieferle, Anja Lederer, Christian Masetti, Jürgen Matzner, Wolfgang Oellinger, Hans Peter Selg, Kristian Tahy und Antonia Ulrich; Grüningen: Roland Junghänel; Neufra: Angelika Hinz.