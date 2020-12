Gottesdienste finden vor der Kirche statt

Er ist schlicht und nicht sehr groß, ist mit Stroh ausgelegt und fällt dennoch auf: vor der St. Georgs-Kirche ist seit dem 1. Advent ein Holzstall aufgebaut. Er soll die Christen aus Riedlingen und Umgebung durch die Adventszeit begleiten.

Geistiger Impuls zum Advent

Der Liturgieausschuss der katholischen Kirchengemeinde hat für jeden Adventssonntag ein Textblatt erarbeitet, die auf dem Stroh liegen, und jeweils einen geistigen Impuls zum Advent geben. Entstanden ist dieser schöne Stall bei den Familien Binder und Walz und die Texte hat Dr. Bertold Müller in kalligraphisch-künstlerischer Schrift gestaltet. An Weihnachten werden große Krippenfiguren Einzug halten im Stall und die Krippe wird in die Gottesdienste an Weihnachten, die allesamt im Freien stattfinden, einbezogen. Geplant ist auch ein Kinder-Krippenspiel, bei welchem der Stall kann als Kulisse dienen und auch mit dem Spiel verwoben werden kann. Der einzige Schmuck steht vor dem Stall: ein sehr schöner Adventskranz und zwei brennende Kerzen. Pfarrer Walter Stegmann wird am Heiligen Abend vier Gottesdienste allein vor der St. Georg-Kirche anbieten und denkt, dass so jeder, der einen Weihnachtsgottesdienst besuchen möchte, dies unter Einhaltung aller Abstandsregeln tun kann. Die Straße durchs Zwiefalter Tor sowie die Kirchstraße sind während der Gottesdienstzeiten abgesperrt, sodass die Besucher sich gut und mit Abstand ausbreiten und die ganz besondere Atmosphäre eines Gottesdienstes im Freien wahrnehmen können. Sämtliche Gottesdienste werden instrumental gestaltet; durch neu angeschaffte große Boxen wird das Orgelspiel gut hörbar nach draußen übertragen. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird die Schola des Kirchenchors den Gottesdienst um 9.30 Uhr mitgestalten.

Gottesdienste in Riedlingen an den Weihnachtsfeiertagen auf dem Kirchplatz vor St. Georg:

Heiliger Abend um 15 Uhr (Kinderkrippenfeier), 17 Uhr, 18 Uhr und 21.30 Uhr (jeweils Christmette).

Erster Weihnachtstag: Eucharistiefeier um 7.30, 9.30 und 10.30 Uhr

Zweiter Weihnachtstag: Eucharistiefeier um 7.30 und 10.30 Uhr. Um 11.15 gibt es einen weiteren Gottesdienst vor dem Konrad-Manopp-Stift