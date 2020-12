Gottesdienst mit Blick auf Kirchturm und Himmel

Schon seit vielen Wochen lädt der Riedlinger Pfarrer Walter Stegmann zum Gottesdienst im Freien ein, der auf dem Kirchplatz in verkürzter Form, aber in einer ganz besonders schönen Atmosphäre stattfindet. Auf dem großen Platz vor der St. Georgskirche gibt es genügend „Stehplätze mit Abstand“ für die Besucher. Und wer nicht so gut zu Fuß ist, nimmt auf der Sitzfläche seines Rollators Platz oder auf einem mitgebrachten Campingstuhl. Ein kleiner Altar ist ganz hinten auf dem Platz aufgebaut, beinahe auf der Höhe des Zwiefalter Tors. Das alles gibt eine wunderbare Kulisse für die Besucher.

Pfarrer Walter Stegmann kommt mit seinen Ministranten aus dem Ausgang der Sakristei. Alle sind dem kalten Wetter entsprechend warm gekleidet – voran der Pfarrer mit Bommelmütze und einem dicken Anorak unter dem Messgewand, die Kapuze schaut hinten raus. Auf dem Geländer der Tür zum Turm brennen drei große Kerzen in schönen Gläsern, denn gefeiert wurde am Sonntag der dritte Advent. Gaudete („freuet euch“) wird dieser Adventssonntag genannt, der den Gläubigen zusagt: Gott wird bald kommen. So wurde das dunkle Lila der ersten beiden Kerzen durch eine rosarote Kerze ersetzt, um diese Vorfreude auf Weihnachten optisch auszudrücken.

In seiner kurzen Predigt forderte Pfarrer Stegmann, dass man gerade in diesen schwierigen Zeiten einander Aufmerksamkeit schenken soll und darüber hinaus die Menschen in Lateinamerika nicht vergessen. „Adveniat“ sammelt für dortige Projekte: So ist etwa die Barca Hospital di Papa Francesco auf dem Amazonas mit medizinischen Hilfsgütern unterwegs. Zudem vertreiben Brandrohdungen und der intensive Anbau von Soja die indigene Bevölkerung. Der Treffpunkt Weltkirche hat nach dem Gottesdienst Opfertütchen verteilt und vor dem Pfarrhaus konnte man fair gehandelten Kaffee aus Guatemala erwerben.

„Lass uns Menschen sein, die einander ermutigend beistehen“, appellierte Walter Stegmann und er betonte auch die Wertigkeit und Wichtigkeit von Gottesdiensten. Im Freien kann man diese Zeremonie sehr schön begehen, auch wenn es kalt ist. Dafür sieht man den Himmel, den Kirchturm. Die Orgelmusik dringt durch große Lautsprecher nach außen und wegen des großen Abstands der Besucher darf auch gesungen werden.

„Am Glühweinstand und auf dem Sportplatz hält man es auch lange Zeit im Freien aus, warum nicht auch 30 Minuten bei einem Gottesdienst“, sagte Pfarrer Walter Stegmann und damit hat er recht. Ein klein wenig ist der Ablauf der Zeremonie umgestellt; die Austeilung der Kommunion erfolgt nach dem Segen.