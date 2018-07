Google Street View: Fotofahrzeug kreuzt in Riedlingen auf

Das Auto mit dem auffälligen Aufsatz fiel Andreas Vollmer bereits am vergangenen Freitagmorgen auf dem Weg von Langenenslingen nach Riedlingen auf. „Ich bin zur Arbeit gefahren“, erzählt der Student der Informationstechnik. Bei Altheim stach ihm der schwarze Kleinwagen mit dem „Aufbau wie eine Antenne“ ins Auge: „Hinten stand Google Street View drauf.“ Vollmer folgte dem Google-Fahrzeug eine Zeitlang durch Riedlingen: Es sei am Finanzamt, der Hauptschule und der Kfz-Zulassungsstelle vorbeigefahren. Als es Richtung Nordtangente fuhr, setzte der Student allerdings seinen Weg zur Arbeit fort.

Nur hindurchgefahren

Von Straßenaufnahmen in Riedlingen ist Google-Sprecher Stefan Keuchel nichts bekannt. „Wir haben das geprüft“, erklärt er gegenüber der SZ. Das Auto habe lediglich die Bundesstraßen 311 und 312 benutzt, die eben durch Riedlingen hindurch führen. „Nur weil eines unserer Autos eine Straße entlangfährt, heißt das nicht, dass auch Aufnahmen gemacht werden.“ Es sei jedoch richtig, dass in Baden-Württemberg derzeit Aufnahmen für Street View gemacht werden. So listet das Unternehmen auf seiner Homepage für den Zeitraum August/September unter anderem Reutlingen, Ulm und den Bodenseekreis als Ziele auf.

„Verbieten kann man es nicht“, erklärt dazu Hauptamtsleiterin Anita Missel. „Aber Gesichter, Hausnummern und Autokennzeichen müssen unkenntlich gemacht werden.“ Darauf hätten sich die Datenschutzaufsichtsbehörden und Google geeinigt. Außerdem müsse das Unternehmen vorher bekannt geben, wo Straßenaufnahmen geplant sind.

„Das Unternehmen informiert die Öffentlichkeit rechtzeitig darüber, in welchen Ortschaften in der nächsten Zeit Straßen- und Gebäudeaufnahmen erfolgen“, heißt es in einem Informationsschreiben der Datenschutzbehörde im Innenministerium Baden-Württemberg an den Gemeindetag. Google sieht diese Vorgabe mit seiner Auflistung der geplanten Aufnahmeorte im Internet als erfüllt.

Noch sind die Diskussionen über Datenschutz in Verbindung mit Street View rein theoretisch, denn derzeit sind noch keine Aufnahmen aus deutschen Städten zu finden. Der virtuelle Spaziergang sei bislang nur in England, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden möglich sowie in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan, erklärt Keuchel. Menschen sind Beiwerk

Ein genaues Datum zu nennen, wann auch deutsche Städte und Gemeinden in das Angebot aufgenommen werden, sei schwierig. „Das hängt von vielen externen Faktoren ab“, erklärt Keuchel. So müsse zum Beispiel das Wetter stimmen und es sollten keine Bauarbeiten stattfinden.

„Es geht nicht darum, Personen zu zeigen“, betont der Google-Sprecher. „Wir machen Fotos von Straßenzügen. Die Menschen sind Beiwerk. Am liebsten wäre es uns, wenn auf den Fotos keine Menschen wären.“ Es habe im Übrigen auch positive Rückmeldungen gegeben, sagt Keuchel. Ein Behindertenverband in England beispielsweise habe es begrüßt, dass Rollstuhlfahrer mit Hilfe von Street View ihre Route besser planen können.

