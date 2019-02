Goleure und Trauerschnallen

Fasnet ist. Das bedeutet in Riedlingen nicht nur fröhliches Maskentreiben und prominentes Abrutschen nach dem Genuss von Froschkuttla, sondern eine große Portion an Kreativität ehrenamtlicher Akteure und zwar am Narren- und am Zunftball. Beide finden in der dazu bunt geschmückten Stadthalle statt und beginnen um 20 Uhr. Der Narrenball krönt den „Glombigen“ am Donnerstag, 28. Februar, der Zunftball den Fasnets-Sonntag am 3. März.

Alle Jahre verbinden die Bälle Tradition, Bewährtes in neuem Gewand und Überraschungen. Der Gole macht seinem Volk die Aufwartung oder auch umgekehrt, die Masken schreiten auf die Bühne oder hüpfen in den Saal, Zunftmeister Thomas Maichel und sein Narrenrat geben sich und ihren Gästen die Ehre, unter denen am Donnerstag Alt-Landrat und Ehrenbürger Dr. Wilfried Steuer mit seiner Frau Lisa, die Geistlichkeit beider Konfessionen, Bürgermeister Marcus Schafft und erstmals die neue Ordnungsamts-Leiter Claudia Schulze und ihre Mitarbeiterin Carmen Fluhr sein werden. Für Sonntag hat sich der frühere Landrat und heutige Sparkassenverbandspräsident Peter Schneider mit seiner Frau Rosemarie angesagt.

Sie und ein närrisch gestimmtes Publikum erwartet ein Programm, das wieder alles beinhaltet, was einen unterhaltsamen Abend ausmacht, eingeläutet von Büttel „Wolle Böck“, dessen Aufmerksamkeit niemand entgeht. Das Gole-Ballett will mit „Schuh, Charme und Melone“ bezaubern, das Männerballett lädt unter dem Titel „Desaster of Dance“ zu einer musikalischen Zeitreise ein. Freuen darf man sich auf die „Goleure“ Lothar Sauter, Tobias Strang und Thomas Maichel. Sie sind nicht nur ein hochmusikalisches Trio, sondern wissen „Biedel“-mäßig auch aus dem kommunalpolitischen Nähkästchen zu plaudern. Evelyn Binder war schon einmal der Star des Abends und will es als „Blondine“ mit ihrem Witz 2019 wieder sein. Und sie hat mit den „Trauerschnallen“ einen zweiten Auftritt auf der großen Bühne. Den „Weibern der Stadt“ sind sie bereits vertraut. Zusammen mit ihrer Schwester Caroline Hierlinger und zwei einstigen Amtsleiterinnen im Riedlinger Rathaus strapazieren sie die Lachmuskeln. Anita Missel, bis Ende 2017 Chefin des Hauptamtes der Stadt, und Ulrike Holzbrecher, die eine Zeitlang die Finanzen der Stadt als Kämmerin verwaltete, gehören mit zu dem Quartett der trauernden Witwen. Der Trommler- und Fanfarenzug der Narrenzunft Gole mischt den Ball nicht nur musikalisch auf, sondern stellt in einem Auftritt die „FZ-Akademie“ vor, eine Narren-Universität für Riedlingen, das hat doch etwas.

Seit vielen Jahren für Kabinettsstückchen zwischen diesen Auftritten sorgen Christoph Selg und Frank Steinhart, sei es als Mann und Frau, Maskenträger oder beim Friseurbesuch. Schon allein ihre Programmansagen lohnen den Besuch des Balls. Für die Stimmung im Saal sorgen zudem die Musiker der Stadtkapelle unter der Leitung von Michael Reiter. Für die Bewirtung wurde der Phantomchor gewonnen, der sich bereits im vergangenen Jahr bewährt hat.

Nach dem Programm darf getanzt werden. Am Donnerstag sorgt Norbert Kugler für die notwendigen Rhythmen, nach dem Zunftball ist es die Band „Time Square“.