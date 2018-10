Glems und Metzingen sind Ziele des Ausflugs

Der diesjährige Ausflug der Feuerwehr Zell/Bechingen hat die Feuerwehrleute und ihre Angehörigen zuerst nach Glems geführt. Das zweite Ziel des Ausflugs war Metzingen.

Als erstes Highlight konnte die 20-köpfige Truppe eine Führung der Firma Seiz in Metzingen genießen. Fachkundig wurden Sie persönlich von Firmeninhaber empfangen und durch die Produktion geführt. Was in einem alten Bauernhaus begann, ist nun ein Unternehmen mit Produktion, vollautomatischem Hochregallager und hauseigenem Handschuhmuseum. Die Seiz-Gruppe umfasst heute zwei Tochtergesellschaften. Während bei Seiz Industriehandschuhe der Schwerpunkt auf dem gleichnamigem Segment liegt, entwickelt und vertreibt die Schwesterfirma Technical Gloves technischen Handschutz. Der Familienname Seiz ist zu einer Marke geworden, die vor allem Feuerwehrleute und Rettungsdienste aber auch Wintersportfans rund um den Globus kennen. Den Grundstein hierfür legten Friedrich und Hedwig Seiz 1961 in Metzingen-Glems. Die Idee damals war, hochwertige Schutzhandschuhe mit neuen Passformen und neuem Design zu produzieren. Mit einer kleinen Vorführung überzeugte Seiz die Zell-Bechinger von der Qualität und was, die Feuerwehrhandschuhe der Kameraden heutzutage im Vergleich zu früheren Modellen aushalten müssen.

Nach der Besichtigung reiste die Gruppe nach Metzingen weiter. Dort wurden sie durch die Outlet-City geführt. Bei der Führung erfuhren die Teilnehmer, dass Metzingen früher von der Weinkelterei geprägt war, was sich auch heute noch in den umliegenden Weinbergen am Anfang des Ermstals zeigt. Natürlich kam bei manchen das Shoppen in den Outlets nicht zu kurz und so traf man sich zum gemütlichen Mittagskaffee oder Eis auf dem Marktplatz und genoss das rege Treiben in der Marktstadt.

Zum Abschluss reiste die Gruppe um Kommandant Christian Jäggle zur Einkehr wieder zurück in die Heimat.