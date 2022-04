Glasers Schaffen ist geprägt von der jüdischen Kultur

Im Spital zum Heiligen Geist ist die neue Wechselausstellung des Riedlinger Altertumvereins eröffnet worden. Die Künstlerin Marlies Glaser zeigt Portraits, Baumpaare, Symbole jüdischer Traditionen und Feiertage sowie Bilder zu Liebesgedichten von Else Lasker-Schüler und hat ihrer Ausstellung den Namen „Und die Mondsichel lacht …“ gegeben. Groß war das Interesse des kunstinteressierten Publikums und nicht nur die Werke der Künstlerin haben überwältigt, sondern auch Nikola David mit seiner Tenorstimme und seinem Spiel auf dem Hammerflügel, den „nicht jeder bespielen darf“, wie Bürgermeister Marcus Schafft in seinem Grußwort anmerkte.

Nikola David ist ausgebildeter Opernsänger und seit fast zehn Jahren Kontor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München, welcher auch Marlies Glaser angehört. Regierungspräsident Klaus Tappeser, der sich zwischen vielen Terminen Zeit genommen hatte, ein kurzes Grußwort zu sprechen, bedankte sich beim Altertumsverein für das große ehrenamtliche Engagement, und zeigte sich dankbar, dass in so dunklen Zeiten die Bilder von Marlis Glaser Sicherheit und Zuversicht ausstrahlen.

Dr. Christa Enderle, die Vorsitzende des Vereins, erzählte, dass diese Ausstellung um ein ganzes Jahr hatte verschoben werden müssen und jetzt endlich stattfinden könne. Marlies Glaser zeigte in einem sehr ausführlichen Vortrag tiefe Einblicke in ihr Schaffen, das geprägt ist vom jüdischen Glauben und von der jüdischen Kultur. Bekannt in Riedlingen ist die in Attenweiler wohnende Künstlerin durch ihr Portrait des ehemaligen Bürgermeisters Ludwig Walz, das seit 2017 im Sitzungssaal des Riedlinger Rathauses hängt. Typisch für ihre Portraits ist, dass diese mit Schrift versehen sind, welche Lebensdaten und Zitate nennen.

Neben einem Portrait von Elke Lasker-Schüler ist auch Martin Buber zu sehen und Jenny Heimann, die sich besonders um den jüdisch-christlichen Dialog verdient gemacht hat. Mit Elke Lasker-Schüler, deren Portrait ebenfalls zu sehen ist, beschäftigt sich Marlis Glaser schon lange und deren wunderbare Liebesgedichte inspirieren sie immer wieder aufs Neue zu ausdrucksstarken Bildern. In ihren Gedichten hat Lasker-Schüler eigene Erfahrungen und Sehnsüchte mit biblischen Figuren und jüdischen Feiertagen verknüpft.

Viele Bilder von Marlies Glaser sind mit Symbolen versehen, die erst entschlüsselt werden müssen, beispielsweise ein Bild zu einem Zitat vor Sigmund Freud: „Unter vielen Quellen menschlichen Leides hat eines einen besonderen Rang: Das Leid, das dem Menschen vom Menschen zukommt“. Es zeigt das Muster einer Decke aus Freuds Behandlungszimmer, einen Koffer als Symbol für die Vertreibung und drei Zypressen, die sich auf beide Eltern und ein Kind beziehen. Die Farbstimmung ist ein leidenschaftlicher Rot.

Baumpaare sind ein weiteres Thema der Ausstellung. Zypressen stehen als Metaphern für menschliche Gestalten, die sich begegnen und miteinander in irgendeiner Weise zu tun haben. Zu Rosch Chodesch, dem ersten Tag der aufgehenden Mondsichel, hat Marlis Glaser Bilder und Zeichnungen voll Symbolhaftigkeit geschaffen und einen Teil davon mitgebracht nach Riedlingen.

Zum Verkauf liegt ihr neuester Katalog aus, der es mit Sicherheit leichter macht, ihre Bilder zu verstehen. Darüber hinaus ist die Künstlerin an einigen Tagen persönlich anwesend, um durch die Ausstellung zu führen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Viel Beifall gab es für die Worte der Künstlerin und auch für Kantor Nikola David, der noch einige jüdische Lieder vortrug und zuvor interpretierte.