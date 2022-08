Glänzender Saisonabschluss für Riedlingens Schwimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim 8. Sigmaringer Schwimmfest lieferten die Schwimmerinnen und Schwimmer der Wettkampfgruppen I + II des TSV Riedlingen ein phänomenales Ergebnis ab. Von insgesamt 40 Einzelstarts und vier Staffelstarts brachten die Schwimmerinnen und Schwimmer 24 mal Gold, elfmal Silber, fünfmal Bronze und für die vier Staffeln ebenfalls viermal Gold mit nach Hause!

Alina Ruf erhielt als jüngste Riedlinger Starterin für alle ihre drei Starts (50 m Brust, Rücken und Freistil) jeweils eine Goldmedaille. Die älteren Schwimmerinnen und Schwimmer starteten zusätzlich in 100 m Freistil und 200 m Lagen. Lana Popovic schwamm ebenfalls bei allen ihren fünf Starts auf Platz 1. Viermal Silber und einmal Bronze erreichte Leni Holstein. Auch Katharina Dorner sicherte sich bei allen ihren fünf Starts Platz 1 und schwamm mehrmals die schnellste weibliche Leistung des Tages.

Viermal Gold und einmal Silber erhielt Radin Zebarjadi. Anton Gribanov landetet ebenfalls bei allen seinen fünf Starts auf Platz 1.

Der Disziplin „50 m Retten einer Puppe" stellten sich Felix Drews und Niklas Wiedergrün zusätzlich zu den anderen fünf Starts. Felix sicherte sich von seinen sechs Starts dreimal Silber und dreimal Bronze. Niklas, der ebenfalls sechsmal startete, schwamm zweimal auf Platz 1, dreimal auf Platz 2 und einmal auf Platz 3.

Bei den Staffeln konnten zwei Mannschaften der Wettkampfgruppen gemeldet werden. In der jüngeren Mannschaft, die in der Wertung „max. Gesamtalter 50 Jahre“ startete, schwammen Alina Ruf, Lana Popovic, Radin Zebarjadi und Anton Gribanov. Sowohl in der Freistil-Staffel als auch in der Lagen-Staffel gewannen die Schwimmerinnen und Schwimmer mit deutlichem Abstand zu den Zweitplatzierten jeweils Gold. Die ältere Mannschaft bildeten Leni Holstein, Katharina Dorner, Felix Drews und Niklas Wiedergrün und starteten in der Wertung „Gesamtalter 51 bis 150 Jahre“. Auch diese Mannschaft war bei beiden Staffelstarts erfolgreich und durfte Platz 1 des Siegerpodestes besteigen.

Franziska Dorner konnte krankheitsbedingt nicht starten, unterstützte die Gruppe jedoch vor Ort so gut es ging. Als große Überraschung für seine Vereinskameradinnen und -kameraden machte Emilian Hollank auf der Rückreise von den EYOFs (European Youth Olympic Festival) Halt in Sigmaringen. Auch er brachte Edelmetall mit nach Hause.