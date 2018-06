Glück auf zwei Rädern

Stephanie Schneider aus Binzwangen war das Glück in der Juni-Verlosung des Gewinnsparens der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen hold. Sie gewann einen der Hauptpreise – einen Vesparoller im Retro-Design. Sie habe es im ersten Moment gar nicht glauben wollen, dass sie etwas gewonnen habe, sagt sie. Am Dienstag konnte sie sich in der Bank davon überzeugen und das Gefährt gleich mit nach Hause nehmen. Vorstandssprecher Albert Schwarz gratulierte der Gewinnerin herzlich. Foto: Marion Buck