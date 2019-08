Gewieher und Hufgeklapper

Ob auf der Sandbahn bei der Festhalle oder bei Maiers zwischen Riedlingen und Altheim – am Donnerstag steht in Riedlingen das Pferd im Vordergrund. Ab 10 Uhr werden beim 62. Riedlinger Fohlenmarkt 32 Hengst- und 19 Stutfohlen präsentiert und ab 14 Uhr versteigert. Zeitgleich wird in der Pferdehandlung Maier eine abwechslungsreiches Programm geboten.

Die Riedlinger Fohlenauktion ist bekannt durch die Auswahl der hochklassigen Fohlen, die angeboten werden. Dies bestätigt der 2015 von Thomas Casper erworbene Hengst „Fabrizius“. Dieser strahlende Fuchs stellte in diesem Jahr vier Sieger auf Fohlenschauen. Auch Nachwuchsstars, die heute erfolgreich in der höchstdotierten Springsportserie der Welt, der Longines Global Champions Tour, teilnehmen, wurden in Riedlingen entdeckt. Los geht es um 10 Uhr. Auktionator Hendrik Schulze Rückamp wird die Präsentation der Fohlen auf der Sandbahn bei der Neuen Festhalle kommentieren und nachmittags ab 14 Uhr bei der Auktion den Hammer schwingen.

Auch bei Maiers Pferdehandlung beginnt das Hoffest um 10 Uhr. Die Familie hat für den Tag ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Für Pferdekenner gibt es eine große Auswahl an Sport-, Kutschen-, Arbeits- und Freizeitpferden. Geboten werden Planwagenfahrten, einen Reiterflohmarkt, die Vorstellung von Spring- und Dressurpferden.