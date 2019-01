Gesundheitszentrum: Rat will stärker beteiligt werden

Der Gemeinderat will sich sobald als möglich mit dem aktuellen Stand beim Gesundheitszentrum befassen. Diesen Antrag haben fünf Fraktionen (Freie Wähler, WiR, SPD, Grüne Liste und Mtg!) in der jüngsten Ratssitzung gestellt.

In der Sitzung wollen die Räte die aktuellen Informationen zu den Gesprächen und Verhandlungen in den vergangenen Monaten sowie über den aktuellen Planungsstand. Des Weiteren wollen die Räte stärker an den laufenden Entwicklungen beteiligt werden. Daher regen sie die Aktivierung des Arbeitskreises Gesundheit, dem Vertreter der Ratsfraktionen angehören, und die regelmäßige Einberufung desselben an, um den Fortgang zu begleiten. Auch soll über die Fassung eines Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan über das Areal des Gesundheitszentrums gesprochen werden.

Bürgermeister Marcus Schafft hatte seinerseits das Thema bereits in seiner Haushaltsrede angesprochen und in kurzen Zügen den derzeitigen Stand dargestellt und auch die Entwicklung seit 2014 aufgezeigt. In dem Jahr wurde das Runde-Konzept erstellt, ein Jahr später der Standort festgelegt. Seither ringt man um die Umsetzung.