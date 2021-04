Gesundheitswesen muss neu gedacht werden

Die Seniorenakademie in Riedlingen bietet eine Online-Veranstaltung zum Thema „Integrative Medizin” – oder “warum unser Gesundheitswesen neu gedacht werden muss” mit Professor Runde.

Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, kann aber von der Leistungsfähigkeit her keinen Spitzenplatz belegen. Notwendig ist ein Zusammenwirken von Leistungsgemeinschaften, um eine hochwertige Versorgung vieler Krankheitsbilder – vor allem von chronisch Kranken – mit den zu Verfügung stehenden begrenzten Mitteln zu ermöglichen. Dies werde zu Veränderungen im Gesundheitswesen führen, so die Veranstalter.

Alfons Runde lehrt seit 1998 als Professor für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen an der SRH Fernhochschule – The Mobil University. Die Online-Veranstaltung am Mittwoch, 21. April, von 14.30 bis 16 Uhr, kann telefonisch oder per E-Mail gebucht werden (siehe Kasten) und kostet zehn Euro.

Aufgrund der Corona-Situation findet die Veranstaltung über Zoom statt. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmer einen Zugangslink.