Gesundheitstage: Bewegung bewegt

Von 29. bis 31. März finden in die Riedlinger Gesundheitstage statt. Sie stehen unter dem Motto „Bewegung bewegt“ und sollen die Gesundheits-Landschaft in Riedlingen und der Umgebung breitflächig präsentieren. Mitmachen können neben Praxen oder Unternehmen auch Vereine, die ihr Angebot vorstellen möchten. Zeitgleich zu den Gesundheitstagen findet am 31. März der verkaufsoffene Sonntag in Riedlingen statt.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Stadt Riedlingen gemeinsam mit einem Team aus engagierten Riedlingern die Gesundheitstage. Die Gesundheitstage sollen allen Besuchern zeigen, was sie selbst für ihre Gesundheit tun können, wenn sie Körper, Geist und Seele in Bewegung halten. Denn Bewegung hat erwiesenermaßen äußerst positive Effekte auf die Gesundheit, die Lebenskraft und Leistungsfähigkeit. Das psychische und physische Wohlbefinden wird gestärkt. Neben der Präsentation der Angebote sollen sie auch dazu dienen, sich untereinander noch stärker zu vernetzen und als besonderes Merkmal der Stadt hervorzuheben.

Mitmachen können neben Unternehmen oder Praxen auch Vereine. „Alle, die sich vom Thema angesprochen fühlen“, sagt Apotheker Reiner, der zusammen mit Christine Barth, Margit Singer, Ludwig Geissinger und Frank Oster die Tage organisiert. Dabei sein könnten auch die Schulen oder Volkshochschulen, denn es gehe nicht nur um körperliche, sondern auch um geistige Bewegung.

Die Eröffnung der Gesundheitstage ist am Freitag, 29. März, im Rathaus. Am Samstag und Sonntag sollen dann Vorträge, Präsentationen und Ausstellung in der Stadthalle stattfinden. Auch innerstädtisch stünden im Rathaus und dem Kaplaneihaus weitere Vortragsräume zur Verfügung, so Henn. Zeitgleich ist am 31. März der verkaufsoffene Sonntag in Riedlingen, der zusätzlich Besucher in die Stadt bringen wird.