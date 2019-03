Gesundheit in vielen Facetten

Am kommenden Wochenende dreht sich in Riedlingen vieles um das Thema Gesundheit. Von Freitag, 29. März, bis Sonntag, 31. März, finden die dritten Riedlinger Gesundheitstage statt. Dieses Jahr stehen sie unter dem Motto „Bewegung bewegt“. Vorträge, Mitmachangebote und Infostände laden zum Informieren und zum Bewegen ein.

Gesundheit ist eines der Mega-Themen der Gesellschaft. Wie halte ich mich fit? Wie bleibe ich gesund? Welche Möglichkeiten bieten sich für die unterschiedlichsten Anliegen? Antworten finden Interessierte von Freitag an bei vielen Angeboten in Riedlingen. „Unsere Motivation ist es, uns und Sie gemeinsam mit anderen in Bewegung zu setzen, Sie zu begeistern, sich selbst um Ihre Gesundheit zu kümmern“, heißt es von den Organisatoren. Auf die Beine gestellt wurden die Gesundheitstage von Margit Singer (Donau-Apotheke) und Reiner Henn (Apotheke am Marktplatz), Christine Barth (Stadt Riedlingen), Frank Oster (Riedlinger Handels- und Gewerbeverband - RHG) und Ludwig Geissinger (Konrad-Manopp-Stift).

Offiziell eröffnet werden die Gesundheitstage am Freitag, 29. März, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Marcus Schafft und dem Grußwort des Organisationsteams ist eine Talkrunde mit dem Nordic-Walking Weltmeister Michael Epp und Apothekerin Margit Singer angedacht. Thema: „Die Motivation ist, sich gut zu fühlen.“

Vorträge

Insgesamt 13 Vorträge zu medizinischen Themen stehen am Freitag und Samstag auf dem Programm. Die Bandbreite ist groß. Gesundheitswandern, gesunde Ernährung, Abnehmen, oder Diabetes sind Schlagworte der Vorträge am Freitagnachmittag ab 13 Uhr.

Am Samstag beginnen die Vorträge um 10 Uhr. Auch hier findet sich ein breites Spektrum bei den Angeboten: Die Schulter, Herz-Kreislauferkrankungen, Yurashi-Therapie, die Regeln der Hildegard von Bingen, „ein neuer Blick auf Menschen und ihre Heilung“, Beckenbodenmuskulatur und Frau in Bewegung. Die Vorträge finden alle im Kaplaneihaus statt. Referenten sind Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Gesundheitspädagogen, Therapeuten und Apotheker.

Weitere Aktionen

Darüber hinaus sind weitere Aktionen geplant. Am Freitag wird ab 12.15 Uhr Yoga in der Mittagspause angeboten, in der Volksbank-Raiffeisenbank werden Äpfel und Müsli verteilt und es gibt Infos zu Gesundheits- und Vorsorgethemen. Zudem werden ab 12.40 Uhr und um 14 Uhr Wanderungen angeboten.

Am Samstag beginnen die Aktionen um 9 Uhr mit einer Kurzaktivierung in der Tagespflege in der Zwiefalter Straße, um 13 Uhr sind Fazien in der Praxis von Heilpraktiker Manuel Ehmele das Thema. Um 14 Uhr wird die Feldenkrais-Methode von Psychologin Margarita Heller-Paul in der Praxis vorgestellt und von 18 Uhr bietet Christine Kohnen in der Kapelle der St. Gerhard Schule Drumcircle an (Voranmeldung unter chkohnen@gmx.de notwendig).

Familientag und Infostände

Beim Familientag am Sonntag, parallel zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt und im Mancherloch, konzentriert sich alles in der Stadthalle. „Spaß, Information und Sport“, versprechen die Organisatoren. 18 Infostände von Organisationen, Geschäften, Praxen oder Vereinen sind in von 13 bis 17 Uhr der Stadthalle zu finden. Auch DRK und Feuerwehr sind mit Fahrzeugen und Aktionen vor Ort. Aber es gibt auch Mitmachaktionen. Der Badmintonverein bietet Spielen für Jedermann, Pilates, Rückenfit, Piloxing, Karate und Cycle Base sind weitere Mitmachangebote.